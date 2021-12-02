Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, Square'ın adını değiştirdi (İsim değişikliği yapan şirketler)

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 08:30
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, uzun yıllar şirkete yön verdikten sonra görevi bıraktığını duyurmuştu.
Dorsey yıllar önce kurduğu ödeme platformu Square'e ağırlık vereceğini aktarmıştı. Twitter yönetim kurulu da uzun süredir Dorsey'den bir seçim yapmasını istiyordu.
Dorsey, tüm enerjisini Square verir vermez ilk iş şirketin adını değiştirdi. Uzun süredir kripto paralar ve blok zincir (blockchain) teknolojisiyle ilgilenen Dorsey, şirketin yönünü tam anlamıyla buraya çevirdi.
Square'in yeni adı değişerek Block Inc. oldu. Şirkette kurumsal bir değişikliğe gidilmeyeceği, halihazırda verilen tüm hizmetlerin devam edeceği bildirildi.
Square'in (yeni adıyla Block) bünyesinde ödeme sistemi Cash App, müzik yayın platformu Tidal ve Bitcoin odaklı finansal hizmet segmenti TBD54566975 bulunuyor.
Bünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti.
Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı.