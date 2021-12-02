Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, Square'ın adını değiştirdi (İsim değişikliği yapan şirketler)

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsay haftabaşında görevi bıraktığını duyurmuştu. Dorsey, aynı zamanda ödeme platformu Square'in de kurucusu ve CEO'suydu. Dorsey'in Twitter'dan ayrılmasının ardından Square adını Block Inc. olarak değiştirdi. Bu adım şirketin blok zincir alanındaki hedeflerini de ortaya koyuyor.

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 08:30

Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, Square'ın adını değiştirdi (İsim değişikliği yapan şirketler) - 1

'ın kurucusu Jack Dorsey, uzun yıllar şirkete yön verdikten sonra görevi bıraktığını duyurmuştu.

Dorsey yıllar önce kurduğu ödeme platformu Square'e ağırlık vereceğini aktarmıştı. Twitter yönetim kurulu da uzun süredir Dorsey'den bir seçim yapmasını istiyordu.

Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, Square'ın adını değiştirdi (İsim değişikliği yapan şirketler) - 2

Dorsey, tüm enerjisini Square verir vermez ilk iş şirketin adını değiştirdi. Uzun süredir kripto paralar ve blok zincir (blockchain) teknolojisiyle ilgilenen Dorsey, şirketin yönünü tam anlamıyla buraya çevirdi.

Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, Square'ın adını değiştirdi (İsim değişikliği yapan şirketler) - 3

Square'in yeni adı değişerek Block Inc. oldu. Şirkette kurumsal bir değişikliğe gidilmeyeceği, halihazırda verilen tüm hizmetlerin devam edeceği bildirildi.

Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, Square'ın adını değiştirdi (İsim değişikliği yapan şirketler) - 4

Square'in (yeni adıyla Block) bünyesinde ödeme sistemi Cash App, müzik yayın platformu Tidal ve Bitcoin odaklı finansal hizmet segmenti TBD54566975 bulunuyor.

Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, Square'ın adını değiştirdi (İsim değişikliği yapan şirketler) - 5

ADINI DEĞİŞTİREN DİĞER ŞİRKETLER

Bünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti. 

Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı. 

Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, Square'ın adını değiştirdi (İsim değişikliği yapan şirketler) - 6

dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise

1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı. 

Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu. 

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