Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? (2023 vergisiz iPhone fiyatları)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.



Ancak konuyla ilgili henüz tarih açıklaması yapılmadı. Tarih belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.