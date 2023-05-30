Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? (2023 vergisiz iPhone fiyatları)

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon indiriminin ne zaman başlayacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan2ın açıklamaları sonrasında merak edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Peki, öğrenciler için iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? İşte iPhone'ların vergisiz fiyatları

Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? (2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 1

iPhone SE 64 GB

  • Telefonun fiyatı:16 bin 999 TL
  • Vergisiz fiyatı: 8 bin 660 TL
  • Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 87 TL
  • TRT bandrolü (yüzde 10): 866 TL
  • ÖTV (yüzde 50): 4 bin 806 TL
  • KDV (yüzde 18): 2 bin 595 TL
  • Toplam vergi (yüzde 96.65): 8 bin 355 TL
  • ÖTV'siz fiyatı: 11 bin 328 TL

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? (2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 2

iPhone 12 64 GB

  • Telefonun fiyatı:24 bin 999 TL
  • Vergisiz fiyatı: 12 bin 722 TL
  • Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 128 TL
  • TRT bandrolü (yüzde 10): 1272 TL
  • ÖTV (yüzde 50): 7 bin 61 TL
  • KDV (yüzde 18): 3 bin 813 TL
  • Toplam vergi (yüzde 96.65): 12 bin 273 TL
  • ÖTV'siz fiyatı: 16 bin 666 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? (2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 3

iPhone 13 mini 64 GB

  • Telefonun fiyatı: 24 bin 999 TL
  • Vergisiz fiyatı: 12 bin 722 TL
  • Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 128 TL
  • TRT bandrolü (yüzde 10): 1272 TL
  • ÖTV (yüzde 50): 7 bin 61 TL
  • KDV (yüzde 18): 3 bin 813 TL
  • Toplam vergi (yüzde 96.65): 12 bin 273 TL
  • ÖTV'siz fiyatı: 16 bin 666 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? (2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 4

iPhone 13 128 GB

  • Telefonun fiyatı: 27 bin 999 TL
  • Vergisiz fiyatı:14 bin 255 TL
  • Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 143 TL
  • TRT bandrolü (yüzde 10): 1426 TL
  • ÖTV (yüzde 50): 7 bin 912 TL
  • KDV (yüzde 18): 4 bin 272 TL
  • Toplam vergi (yüzde 96.65): 13 bin 752 TL
  • ÖTV'siz fiyatı: 18 bin 663 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? (2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 5

iPhone 14/14 Pro 128 GB

  • Telefonun fiyatı: 41 BİN 999 TL
  • Vergisiz fiyatı: 21 BİN 383 TL
  • Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL
  • TRT bandrolü (yüzde 10) 2 BİN 138 TL
  • ÖTV (YÜZDE 50) 11 BİN 867 TL
  • KDV (YÜZDE 18) 6 BİN 408 TL
  • Toplam vergi (yüzde 96,65) 20 BİN 628 TL
  • Telefonun ÖTV'siz fiyatı; 27 BİN 996 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? (2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 6

iPhone 14 Pro Max 128 GB

  • Telefonun fiyatı: 45 bin 999 TL
  • Vergisiz fiyatı: 23 bin 414 TL
  • Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 234 TL
  • TRT bandrolü (yüzde 10): 2 bin 341 TL
  • ÖTV (yüzde 50): 12 bin 995 TL
  • KDV (yüzde 18): 7 bin 17 TL
  • Toplam vergi (yüzde 96.65): 22 bin 587 TL
  • Telefonun ÖTV'siz fiyatı: 30 bin 665 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? (2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 7

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Ancak konuyla ilgili henüz tarih açıklaması yapılmadı. Tarih belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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