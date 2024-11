Uzay atıklarına çözüm: ISS’te çöp sıkıştırıcı ile geri dönüşüm dönemi başlıyor

YÜZDE 75 ORANINDA SIKIŞTIRIYOR

Cihaz uzay çöpünü hacim olarak yüzde 75 oranında sıkıştıracak ve su ile diğer gazların ıslah edilmek üzere çıkarılmasını sağlayacak.

Elde edilen çöp blokları kolayca depolanacak ve hatta uzun görevlerde radyasyon kalkanı olarak kullanılabilecek.

2026'DA TEST EDİLECEK

Çöp Sıkıştırma ve İşleme Sistemi (TCPS) olarak adlandırılan bu sistemin 2026'nın sonlarında Uluslararası Uzay İstasyonunda test edilmesi planlanıyor.

Sierra Space bu teknolojinin, Ay ve Mars'a yapılacak uzun süreli mürettebatlı görevler gibi gelecekteki uzay araştırmalarının başarısı için atık yönetimi, istifleme ve su tasarrufu konularında kritik öneme sahip olabileceğini söyledi.

Sierra Space'den yapılan açıklamada, "Uzun süreli uzay yolculuğu, her malzemenin ve her ekipman parçasının verimli bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Bir uzay aracında verilen her kararın geniş kapsamlı sonuçları olabilir ve atık yönetimi uzay boşluğunda hayatta kalma ve görev bütünlüğü meselesi haline gelir." ifadeleri yer aldı.