Uzay atıklarına çözüm: ISS’te çöp sıkıştırıcı ile geri dönüşüm dönemi başlıyor

ISS'TEKİ ÇÖPLERE NE OLUYOR?

NASA, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gıda ambalajları, giysiler ve ıslak mendiller gibi yaygın çöplerin ıslak ve kuru çöp torbalarına ayrıldığını; bu torbaların Rus Progress gemisi veya Northrup Grumman'ın Cygnus aracı gibi kullanılmış bir ikmal aracına yerleştirilmeden önce geçici olarak depolandığını söyledi.

Bu gemiler dolduğunda, atmosfere yeniden giriş sırasında yanarak tüm çöpleri de beraberinde götürür.

Ancak, uzaya daha uzak görevler için çöplerin uzaya fırlatılması gibi başka yöntemlerle yönetilmesi ve bertaraf edilmesi gerekecektir ki bu kulağa pek de çevre dostu bir fikir gibi gelmiyor.

Buna ek olarak, ıslak çöpler, mürettebatı tehlikeye atmadan fırlatma olayları arasında uzun süre saklanamayacak bileşenler içerir.

Ayrıca, şu anda "ıslak" atıklardan su geri kazanmanın hiçbir yolu yoktur.

TCPS, gelecekte kullanılmak üzere çöpten neredeyse tüm suyu geri kazanabilmelidir.

TCPS bağımsız bir sistemdir ve yalnızca güç, veri ve hava soğutma arayüzlerine erişim gerektirir.