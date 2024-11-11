Uzay atıklarına çözüm: ISS’te çöp sıkıştırıcı ile geri dönüşüm dönemi başlıyor
Uzay çöpleri artık atmosfere bırakılmak yerine geri dönüştürülebilecek. Sierra Space, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için çöp sıkıştırıcı geliştirmek üzere NASA ile anlaşma imzaladı. Elde edilen bloklar, uzun uzay görevlerinde radyasyon kalkanı olarak bile kullanılabilecek.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların çöpleri, kargo gemilerini dolduruyor ve daha sonra yörüngeden çıkıp atmosfere bırakılıyorlar.
Şimdi Sierra Space uzay istasyonu için çöp sıkıştırıcı inşa etmek üzere bir sözleşme imzaladı.