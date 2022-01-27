Uzayda daha önce hiç görülmeyen gizemli bir nesne keşfedildi: Her 18 dakikada bir radyo sinyali gönderiyor

Dr Hurley-Walker, "Daha fazla tespit, gök bilimcilere bunun nadir görülen bir kerelik bir olay mı yoksa daha önce hiç fark etmediğimiz yeni bir cisim mi olduğunu gösterecek. Bu nesneyi anlamayı ve daha fazlasını bulmak için çalışmamızı genişletmek için sabırsızlıkla bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.