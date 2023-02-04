Uzaylı arayışındaki yapay zeka 8 ilginç sinyal buldu

SİNYALLERİN ÇOĞU FAZLA SAYIM YA DA PARAZİT



Bilim insanları, 115 milyon veri parçacığını araştırdı ve yaklaşık 3 milyon ilgi çekici sinyal buldu. Araştırmacılar, sistemin bu parçacıkları ayıklama şekli göz önüne alındığında bunun muhtemelen bir "fazla sayım" olduğunu ve sinyallerin çoğunun yine büyük ihtimalle parazitten kaynaklandığını belirtiyor.