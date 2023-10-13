Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek? (2023 ekim ayı Valorant gece pazarı)

VALORANT GECE PAZARI NE İŞE YARAR?

Valorant Gece Pazarı, oyunun açılış ekranının sağ üst köşesinde bulunur ve parıldayan küçük bir kart logosu ile gösterilir.

Oyuncular, bu simgeye tıklayarak ve kartları çevirerek hangi skinleri indirimli olarak alabileceklerini görebilirler.

Böylelikle oyuncular pahalı olan kaplamaları çok daha ucuz fiyata alabilir.