Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek? (2023 ekim ayı Valorant gece pazarı)

Valorant gece pazarı tarihi, Riot Games'in sevilen oyunu Valorant oyuncuları tarafından sorgulanıyor. Genellikle her 2 ayda bir oyunseverler için açılan "Valorant gece pazarı" tarihler belli oldu. 12 Ekim tarihinde başlayan Valorant gece pazarının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek?

Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek? (2023 ekim ayı Valorant gece pazarı) - 1

Ekim ayı Valorant gece pazarı tarihleri tüm oyunseverler tarafından araştırılıyor. İndirimli silah kaplamaları, Valorant gece pazarında oyuncular için uygulanıyor. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek? (2023 ekim ayı Valorant gece pazarı) - 2

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN BİTECEK?

Valorant gece pazarı tarihi tüm oyunseverler tarafından sorgulanıyor.

Riot Games tarafından yapılan duyuruya göre, Valorant gece pazarı 12 Ekim 2023 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek? (2023 ekim ayı Valorant gece pazarı) - 3

HER İKİ AYDA BİR

Valorant, silah kaplamalarına oyunseverlerin daha ucuz yoldan ulaşması için her iki ayda bir kez gece pazarını açmaktadır.

Böylelikle kullanıcılar yapılan indirimlerin ardından daha ucuza silah kaplamalarına sahip olabilmektedir.

Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek? (2023 ekim ayı Valorant gece pazarı) - 4

VALORANT GECE PAZARI NE İŞE YARAR?

Valorant Gece Pazarı, oyunun açılış ekranının sağ üst köşesinde bulunur ve parıldayan küçük bir kart logosu ile gösterilir.

Oyuncular, bu simgeye tıklayarak ve kartları çevirerek hangi skinleri indirimli olarak alabileceklerini görebilirler.

Böylelikle oyuncular pahalı olan kaplamaları çok daha ucuz fiyata alabilir.

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