Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek? (2023 ekim ayı Valorant gece pazarı)
Valorant gece pazarı tarihi, Riot Games'in sevilen oyunu Valorant oyuncuları tarafından sorgulanıyor. Genellikle her 2 ayda bir oyunseverler için açılan "Valorant gece pazarı" tarihler belli oldu. 12 Ekim tarihinde başlayan Valorant gece pazarının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek?
Ekim ayı Valorant gece pazarı tarihleri tüm oyunseverler tarafından araştırılıyor. İndirimli silah kaplamaları, Valorant gece pazarında oyuncular için uygulanıyor. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek?