WhatsApp duyurdu: Bilinmeyen kullanıcılar sessize alınabilecek
Son günlerde WhatsApp'e yoğunlaşan Meta, yeni güncellemeleri duyurmaya devam ediyor. Bilinmeyen kullanıcıları sessize alma özelliğiyle birlikte gizlilik ayarları güncelleniyor. Böylelikle tanımadığımız kullanıcılardan gelecek olan bildirimleri sessize alabileceğiz. Peki WhatsApp'de bilinmeyen kullanıcılar nasıl sessize alınır? İşte detaylar...
WhatsApp, uçtan uca şifreleme ile aramaların ve mesajların güvende olmasını sağlarken, sohbet kilidi, kaybolan süreli mesajlar, bir kez görütüle özelliği için ekran görüntüsü almayı engelleme ve çevrimiçi olduğunuzu gizleme seçeneği gibi daha fazla gizlilik önlemi eklemeye devam ettiğini belirtti.