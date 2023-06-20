WhatsApp duyurdu: Bilinmeyen kullanıcılar sessize alınabilecek

WhatsApp, uçtan uca şifreleme ile aramaların ve mesajların güvende olmasını sağlarken, sohbet kilidi, kaybolan süreli mesajlar, bir kez görütüle özelliği için ekran görüntüsü almayı engelleme ve çevrimiçi olduğunuzu gizleme seçeneği gibi daha fazla gizlilik önlemi eklemeye devam ettiğini belirtti.