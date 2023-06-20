WhatsApp duyurdu: Bilinmeyen kullanıcılar sessize alınabilecek

Son günlerde WhatsApp'e yoğunlaşan Meta, yeni güncellemeleri duyurmaya devam ediyor. Bilinmeyen kullanıcıları sessize alma özelliğiyle birlikte gizlilik ayarları güncelleniyor. Böylelikle tanımadığımız kullanıcılardan gelecek olan bildirimleri sessize alabileceğiz. Peki WhatsApp'de bilinmeyen kullanıcılar nasıl sessize alınır? İşte detaylar...

WhatsApp duyurdu: Bilinmeyen kullanıcılar sessize alınabilecek - 1

WhatsApp, uçtan uca şifreleme ile aramaların ve mesajların güvende olmasını sağlarken, sohbet kilidi, kaybolan süreli mesajlar, bir kez görütüle özelliği için ekran görüntüsü almayı engelleme ve çevrimiçi olduğunuzu gizleme seçeneği gibi daha fazla gizlilik önlemi eklemeye devam ettiğini belirtti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp duyurdu: Bilinmeyen kullanıcılar sessize alınabilecek - 2

BİLİNMEYEN KULLANICILARI SESSİZE AL

Bilinmeyen kullanıcıları sessize al özelliği ile birlikte spam, dolandırıcılık girişimleri ve bilinmeyen kişilerden gelen aramalar otomatik olarak filtrelenerek sessize alınır. Bu aramalarda telefonun çalmayacağı belirtilirken arayanın önemli biri olduğu ortaya çıkarsa arama listesinde görüntülenebileceği aktarıldı.

WhatsApp duyurdu: Bilinmeyen kullanıcılar sessize alınabilecek - 3

GİZLİLİK AYARI KONTROLÜ

Gizlilik ayarı kontrolü'nü kullanıma sunduğunu duyuran WhatsApp, bu özellik ile beraber mesajlarınızın, aramaların ve kişisel bilgilerin güvenliğini artıran birden çok gizlilik özelliğini kullanıma sunuyor.

WhatsApp duyurdu: Bilinmeyen kullanıcılar sessize alınabilecek - 4
DAHA FAZLA GÖSTER