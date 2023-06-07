WhatsApp'a yeni özellik! İlk 15 dakikaya dikkat

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebileceklerini bildirdi.

WhatsApp'a yeni özellik! İlk 15 dakikaya dikkat - 1

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına yeni bir özellik daha sundu. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'a yeni özellik! İlk 15 dakikaya dikkat - 2

Artık 15 dakika içinde gönderilen mesajlar düzenlenebilecek.

WhatsApp'a yeni özellik! İlk 15 dakikaya dikkat - 3

Meta'dan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

WhatsApp'a yeni özellik! İlk 15 dakikaya dikkat - 4

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların "düzenlendi" ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.

WhatsApp'a yeni özellik! İlk 15 dakikaya dikkat - 5

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.

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