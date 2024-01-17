Yapay zekanın gündelik alanda kullandığı yerler neler? Yapay zeka gerçekten kötü mü?

SAĞLIK HİZMETLERİ

Hastalık Teşhisi ve Tedavi: Yapay zeka, medikal görüntüleme analizi yaparak kanser taramalarında, radyoloji ve patoloji gibi alanlarda hızlı ve doğru teşhisler sağlayabilir. New York'taki Mount Sinai Üniversitesi'nden bilim insanları, karaciğer, prostat ve bağırsak kanseri hastalıklarını yüzde 94 doğrulukla önceden haber verebilen derin öğrenme temelli yapay zeka algoritmalarını kullanmayı başardı.

Ayrıca yapay zeka, hastaların genetik verilerini analiz ederek daha kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturabilir. Akıllı cihazlar ve giyilebilir teknolojiler aracılığıyla, yapay zeka hastaların sağlık durumlarını izleyebilir ve ilgili sağlık profesyonellerini uyarabilir.

Kör veya görme engelli insanlara yardımcı olmak amacıyla geliştirilen Be My Eyes uygulaması, günlük görevlerde yardımcı olabilecek çevrimiçi gönüllülerle, görme engelli insanları buluşturuyor.

OpenAI ile işbirliği yaparak insan gönüllüsüyle aynı düzeyde bağlam ve anlayış oluşturabilen bir Sanal Gönüllü oluşturmak için GPT-4 kullanacak.

Görüntü tanıma özelliği ile Sanal Gönüllü, görme engelli kullanıcılara ürünleri tanımlamakla kalmayıp bu konuda sohbet etme imkanı da sunacaktır. Örneğin, kullanıcılar Sanal Gönüllü aracılığıyla demiryolu sistemlerinde gezinip talimatlar alabilecekler.