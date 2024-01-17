Yapay zekanın gündelik alanda kullandığı yerler neler? Yapay zeka gerçekten kötü mü?

Artan yapay zeka kullanımlarının ardından, yapay zeka hakkında son zamanlarda oldukça olumsuz haberler ile karşılaşıyoruz. Yapay zeka gerçekten kötü mü? yoksa biz mi kötüye kullanıyoruz?

Yapay zeka hakkındaki olumsuz manşetlerden sıkıldıysanız bu yazı tam size göre. Çünkü üretken yapay zekanın dünyamızı daha kötü değil daha iyi hale getirme potansiyelini sergileyen alanları sizler için derledik.

Yapay zekanın gündelik alanda kullandığı yerler neler? Yapay zeka gerçekten kötü mü? - 1

SAĞLIK HİZMETLERİ

Hastalık Teşhisi ve Tedavi: Yapay zeka, medikal görüntüleme analizi yaparak kanser taramalarında, radyoloji ve patoloji gibi alanlarda hızlı ve doğru teşhisler sağlayabilir. New York'taki Mount Sinai Üniversitesi'nden bilim insanları, karaciğer, prostat ve bağırsak kanseri hastalıklarını yüzde 94 doğrulukla önceden haber verebilen derin öğrenme temelli yapay zeka algoritmalarını kullanmayı başardı.

Ayrıca yapay zeka, hastaların genetik verilerini analiz ederek daha kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturabilir. Akıllı cihazlar ve giyilebilir teknolojiler aracılığıyla, yapay zeka hastaların sağlık durumlarını izleyebilir ve ilgili sağlık profesyonellerini uyarabilir.

Kör veya görme engelli insanlara yardımcı olmak amacıyla geliştirilen Be My Eyes uygulaması, günlük görevlerde yardımcı olabilecek çevrimiçi gönüllülerle, görme engelli insanları buluşturuyor.

OpenAI ile işbirliği yaparak insan gönüllüsüyle aynı düzeyde bağlam ve anlayış oluşturabilen bir Sanal Gönüllü oluşturmak için GPT-4 kullanacak.

Görüntü tanıma özelliği ile Sanal Gönüllü, görme engelli kullanıcılara ürünleri tanımlamakla kalmayıp bu konuda sohbet etme imkanı da sunacaktır. Örneğin, kullanıcılar Sanal Gönüllü aracılığıyla demiryolu sistemlerinde gezinip talimatlar alabilecekler.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zekanın gündelik alanda kullandığı yerler neler? Yapay zeka gerçekten kötü mü? - 2

OTONOM ARAÇLAR

Trafik Akışı ve Güvenlik: Yapay zeka, otonom araçların birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimini optimize ederek trafik kazalarını azaltabilir ve trafik akışını düzenleyebilir.

Sürücü destek sistemleri aracılığıyla sürücülere güvenli sürüş önerileri sunabilir.

Kameralar, lidar, radar ve diğer sensörler aracılığıyla çevrelerini izler. Yapay zeka algoritmaları, bu sensör verilerini analiz ederek aracın çevresini anlamasına yardımcı olur. 

Araçlar, hedefe güvenli ve etkili bir şekilde gitmek için navigasyon sistemleri kullanır. Yapay zeka, aracın konumunu belirleme, rota planlama ve trafiği tahmin etme gibi navigasyon görevlerine yardımcı olabilir.

Yapay zeka, aracın çevresindeki durumlara dayanarak sürüş kararları alabilir. Örneğin, diğer araçların hızını tahmin etme, güvenli bir şekilde şerit değiştirme, kavşaklarda doğru manevra yapma gibi kararlar yapabilir.

Anlık durumları değerlendirerek acil durumlarda müdahale edebilir.  Ani bir engel ortaya çıkarsa veya bir çarpışma riski algılanırsa, araç hızını ayarlayabilir veya acil durma manevraları yapabilir.

Otonom araçlar, deneyimledikçe ve yeni verilerle beslendikçe öğrenen algoritmalar kullanabilir. Bu sayede araçlar, sürüş deneyimlerine dayanarak daha iyi ve güvenli kararlar alabilir.

Bu örnekler, otonom araçların yapay zeka kullanarak çeşitli görevleri yerine getirdiği konusunda genel bir fikir sağlar. Otonom araç teknolojisi hala gelişmekte olan bir alan olduğundan, gelecekte daha fazla yenilik ve iyileştirme beklenmektedir.

Yapay zekanın gündelik alanda kullandığı yerler neler? Yapay zeka gerçekten kötü mü? - 3

DOĞAL DİL İŞLEME

Çeviri Hizmetleri: Yapay zeka, dil engeli olan kişilere gerçek zamanlı çeviri hizmetleri sunabilir. Doğal dil işleme , chatbotlar aracılığıyla müşteri hizmetleri süreçlerini otomatize edebilir ve kullanıcılarla etkileşimde bulunabilir.

İzlanda Dilinin Korunması
İngilizce ve diğer büyük dillerin hakim olduğu bu dijital dünyada, küçük diller yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum İzlanda için özel bir endişe kaynağı. İzlanda'nın yaklaşık 370.000 vatandaşının çoğu İngilizce veya başka bir dil konuşuyor ve bu durum İzlandalıların günlük faaliyetlerinin hızla dijitalleşmesiyle birleştiğinde ülkenin zengin anadilini riske atıyor.

Sorun, İzlanda dili için yerel olarak üretilmiş yazılım eksikliğinden ziyade, İzlandalıların her gün kullandıkları sosyal medya, haber veya e-ticaret siteleri gibi küresel yazılım ve uygulamalara İzlanda dilini dahil etmekte yatıyor. Bu nedenle İzlanda hükümeti OpenAI ile işbirliği yaptı ve İzlanda dilinin korunmasına yardımcı olmak için GPT-4 dil modelini kullanmaya başladı. (Bu arada ülkede, diğer dillerden "ödünç kelimeler" almak yerine yeni inovasyonlar için İzlandaca terimler bulan bir Dil Planlama Departmanı da bulunuyor. Örneğin bir bilgisayara "tölva" ya da "sayı kâhini" deniyor.)

Yapay zekanın gündelik alanda kullandığı yerler neler? Yapay zeka gerçekten kötü mü? - 4

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

Yapay zeka, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerini optimize eder. Işık seviyelerini odaların kullanımına bağlı olarak ayarlar.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkili bir şekilde yönetir. Anlık talep değişikliklerine yanıt verir 

Üretim hattı verimliliğini artırır ve bakım süreçlerini düzenler.

Trafik durumunu analiz ederek toplu taşıma ve lojistik yönetimini uygun hale getirir. Şarj istasyonlarını, enerji taleplerini, şarj süreçlerini, ve sensör verilerini kullanarak sulama sistemlerini optimize eder. 

Tarım makinelerinin enerji tüketimini izleyerek çalışma süreçlerini verimli hale getirir.

Yapay zeka, enerji tasarrufunu ve kaynak kullanımını artırmada önemli bir rol oynar.

Yapay zekanın gündelik alanda kullandığı yerler neler? Yapay zeka gerçekten kötü mü? - 5

EĞİTİM

Yapay zeka, öğrencilerin performansını izler ve öğrenme tarzlarına uygun bireyselleştirilmiş öğrenme materyalleri sunar. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerine göre içerikleri adapte edebilir.

Öğrenci çalışmalarını değerlendirir ve hızlı geri bildirim sağlar. Öğrencilerin gelecekteki başarılarını tahmin eder ve öğretmenlere müdahalede bulunma konusunda yardımcı olur.

Yapay zeka destekli sanal ortamlar, öğrencilere interaktif deneyimler sunar. Öğrencilere soruları yanıtlama, konuları açıklama ve öğrencilere rehberlik etme konusunda yardımcı olur.

Yapay zeka, ders materyallerini oluşturmak veya öğrencilere uygun öğrenme kaynakları sağlamak için kullanılabilir. Öğrenci projelerini değerlendirir ve öğrencilere geliştirmeleri için önerilerde bulunur.

Bu örnekler, yapay zekanın eğitimde geniş bir uygulama yelpazesine sahip olduğunu gösterir. Bu teknoloji, öğrencilere daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmak, öğretmenlere destek olmak ve eğitim sistemini geliştirmek için kullanılır.

Yapay zekanın gündelik alanda kullandığı yerler neler? Yapay zeka gerçekten kötü mü? - 6

ÇEVRE

Bitki Sağlığı ve Hasat Zamanlaması: Yapay zeka, görsel ve sensör verilerini analiz ederek bitki hastalıklarını tespit edebilir ve hasat zamanlamasını optimize edebilir.

Yapay zeka, iklim değişikliği ve doğa koruma gibi önemli konularda çeşitli alanlarda olumlu katkılarda bulunabilir.

Makine öğrenimi, iklim modellerini iyileştirmekte ve iklim değişikliğinin farklı bölgelerdeki etkilerini tahmin etmekte kullanılabilir.

Ayrıca, araştırmacılar yapay zekayı şiddetli fırtınaların ve yükselen deniz seviyelerinin neden olduğu zararları canlandırmak için kullanıyorlar.

Dünya Arı Projesi, arı nüfusunun azalmasıyla başa çıkmak için mikrofonlar, kameralar ve sensörler kullanarak veri topluyor. Yapay zeka, bu verileri analiz ederek arıların hayatta kalmasına yardımcı olabilecek örüntüleri ve eğilimleri ortaya çıkarabilir. Yapay zeka ayrıca doğa koruyucularına, uygun mali destek alamayanlara, verileri ekonomik bir şekilde analiz etme imkanı sunarak vahşi yaşamın korunmasına yardımcı olabilir.

Ancak, yapay zeka kullanımında etik ve mahremiyet konularının göz önünde bulundurulması önemlidir. Bu teknolojinin etik standartlara uygun ve mahremiyeti koruyan bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

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