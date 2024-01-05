Yeni fotoğraflar ile Neptün ve Uranüs'ün gerçek renkleri ortaya çıkarıldı
Yeni araştırmalar görüntülerde çoğunlukla tamamen farklı tonlarda görünen Neptün ve Uranüs'ün gerçek renklerinin düşünülenden daha benzer olabileceğini ortaya çıkardı.
Güneş sisteminin dış kenarındaki iki buz devi olan Uranüs ve Neptün'ün ilk ayrıntılı görüntüleri ilk defa 1986 ve 1989 yıllarında kaydedildi.
Gezegenlerin fotoğraflanması NASA'nın "Voyager 2" misyonuyla mümkün oldu. Voyager 2, her iki gezegenin yanından uçan tek uzay aracı olmaya devam ediyor.
Bu zamana kadar Uranüs soluk camgöbeği renginde görünürken, Neptün çarpıcı koyu mavi renkte tasvir edildi.