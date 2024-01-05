Yeni fotoğraflar ile Neptün ve Uranüs'ün gerçek renkleri ortaya çıkarıldı

Oxford Üniversitesi'nde gezegen fiziği profesörü Patrick Irwin, "Uranüs'ün tanıdık Voyager 2 görüntüleri 'gerçek' rengine daha yakın bir biçimde yayınlanmış olsa da Neptün'ün görüntüleri aslında uzatılmış ve geliştirilmiş. Bu nedenle gezegen yapay olarak fazla mavi hale getirilmişti." dedi.

Yapay olarak doygunlaştırılmış renk gezegen bilimciler arasında biliniyordu ve görüntüler bunu açıklayan altyazılarla yayınlandı. Ancak zaman içerisinde bu ayrım kayboldu.