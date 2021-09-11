Yeni iPhone 13'e günler kaldı: Türkiye fiyatları ne olacak? (iPhone 13 ne zaman çıkacak?)

İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI NE OLACAK?

iPhone telefonlar birden fazla kalemde vergilendiriliyor.

Resmi sayı açıklanmadığı için Türkiye fiyatlarını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak Apple Türkiye ve Apple ABD sitelerindeki fiyat farkı karşılaştırması yapılabilir.

Örneğin;

iPhone 12 Pro Max 125 GB fiyatı vergilerle birlikte 16 bin 999 lira oluyor. Bu telefonun ABD fiyatı ise 1099 dolar yani 9253 TL. Yani yüzde 80'i aşan bir değişim görülüyor.

iPhone 12 Mini 64 GB, ABD'De 699 dolardan (5885 lira) satılıyor. Aynı telefonun Türkiye satış fiyatı ise 9999 TL. Buradaki değişim oranı yüzde 70'e denk geliyor.

Belirtmekte fayda var bu fiyatlara ABD'de eyalet vergisi de ekleniyor.