1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman?
İlk kez ev sahibi olacakları yakından ilgilendiren düşük faizli konut kredisi kampanyası, son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Düşük faizli konut kredisi kampanyasının sinyalini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları, vatandaşların araştırmalarına da hız verdi. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman?
Ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi konut kredisi kampanyalarını takip ediyor. Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan düşük faizli konut kredisinin şartlarının yakın zaman sonra netleşeceği tahmin edliyor. İşte, düşük faizli konut kredisi başvurusu hakkında bilgiler...