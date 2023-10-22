1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman?

İlk kez ev sahibi olacakları yakından ilgilendiren düşük faizli konut kredisi kampanyası, son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Düşük faizli konut kredisi kampanyasının sinyalini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları, vatandaşların araştırmalarına da hız verdi. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman?

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? - 1

Ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi konut kredisi kampanyalarını takip ediyor. Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan düşük faizli konut kredisinin şartlarının yakın zaman sonra netleşeceği tahmin edliyor. İşte, düşük faizli konut kredisi başvurusu hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? - 2

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? - 3

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? - 4

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DUYURMUŞTU

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? - 5

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?


1.20 düşük faizli konut kredisi sadece hiç evi olmayanlara verilecek.

Söz konusu kredi başvurularına dair diğer şartlar netleştiğinde haberimizde yer verereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER