13 ilde eğitime kar engeli (Hangi illerde okullar tatil)

KARS VE ERZİNCAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Kars'ta kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (pazartesi) okullar tatil edildi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı tüm okulların yarın (pazartesi) tatil edildiği bildirildi.
Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) eğitime yarın (pazartesi) ara verildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ERZİNCAN
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları etkili oluyor.
Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25 Aralık Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ile kronik hastalığı bulunan personelinde 25 Aralık tarihinde idari izinli sayılacakları kaydedildi.