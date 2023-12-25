Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan anlattı
Yurdun doğusunda kar yağışı nedeniyle birçok kentte yollarda ulaşım aksadı. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Bölge genelinde yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Peki bu hafta İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hava nasıl olacak? Yılbaşında hava durumu nasıl? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.
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