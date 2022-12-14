13 yıllık gizemi 'DNA' çözdü: Cinayet ortaya çıktı

İnşaat ustası Bayram Tosun'un (40) çalışmak için 31 Aralık 2009'da Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan arkadaşı Veysel Turhan'ın (52) yanına gittiğini tespit eden ekipler, Turhan'ın eşi Kezban Turhan (48) ve kayınbiraderi Kemal Biçe'nin (35) ifadelerini aldı. Turhan çifti ve Kemal Biçe, ifadelerinde Tosun'un yanlarına geldiğini ancak yılbaşı gecesi ayrıldığını söyledi. Tosun'un öldürülmüş olması ihtimalinden şüphelenen ekipler, 3 kişiye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.