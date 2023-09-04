16 yaşındaki N.G. günlerce kabusu yaşadı | İşkence ve cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada paylaştı

Bursa’da annesi cezaevine girince yalnız yaşamaya başlayan 16 yaşındaki N.G., erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hamza Han tarafından 10 Haziran günü kaçırıldı. N.G.’yi Osmangazi ilçesindeki bir evde tutan Han, N.G.’ye cinsel istismarda bulundu, günlerce işkence etti.

16 yaşındaki N.G. günlerce kabusu yaşadı | İşkence ve cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada paylaştı - 1

N.G.’nin 20 Ağustos’ta cezaevinden çıkan babası S.G.’nin polise şikayetiyle yakalanan Hamza Han, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Han’ın, genç kıza işkence ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştığı da belirlendi.

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16 yaşındaki N.G. günlerce kabusu yaşadı | İşkence ve cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada paylaştı - 2

2,5 ay boyunca kabus dolu günler yaşayan N.G. ise kurtarılmasının ardından yaşadıklarını anlattı.

16 yaşındaki N.G. günlerce kabusu yaşadı | İşkence ve cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada paylaştı - 3

“O benim, çocukluk hayallerimi mahvetti. Okula gidiyordum, hayatımı altüst etti. Bana zorla cinsel istismarda bulundu. Kabul etmediğim zaman beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu.” diyen N.G., Hamza Han’ın annesini de dövdüğünü anlattı. N.G., “Gelip, ailemi dövdü, annemin kolunu kesti. Kardeşlerimin rüyasına giriyordu, korkudan yatamıyorlardı. Kafama silahın dipçiğiyle vurdu, elimi sıcak suyla yaktı, beni demirlerle dövdü.” diye konuştu.

16 yaşındaki N.G. günlerce kabusu yaşadı | İşkence ve cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada paylaştı - 4

Kızını kurtarmak için gittiği evde Hamza Han tarafından saldırıya uğradığını söyleyen baba S.G., ise şunları söyledi:

“Çocuğum 2 ay boyunca şiddete maruz kaldı. Zorla cinsel istismarda bulunmuş. Çocuğumu elinden kurtaramadım. Çocuğumun bütün gelecek hayallerini çaldı. En ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum. Onun gibilerin dışarı çıkmasını istemiyorum. Kesinlikle dışarı çıkmasın, adalet cezasını versin.”

16 yaşındaki N.G. günlerce kabusu yaşadı | İşkence ve cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada paylaştı - 5

Hamza Han ise polis ve savcılıktaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Han, “Dini nikah yapıp, ilişkiye girdik. Uyuşturucuyu kendisi kullanıyordu. Vücudundaki darp izlerini kimin yaptığını bilmiyorum.” dedi.

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