16 yaşındaki N.G. günlerce kabusu yaşadı | İşkence ve cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada paylaştı
Bursa’da annesi cezaevine girince yalnız yaşamaya başlayan 16 yaşındaki N.G., erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hamza Han tarafından 10 Haziran günü kaçırıldı. N.G.’yi Osmangazi ilçesindeki bir evde tutan Han, N.G.’ye cinsel istismarda bulundu, günlerce işkence etti.
N.G.’nin 20 Ağustos’ta cezaevinden çıkan babası S.G.’nin polise şikayetiyle yakalanan Hamza Han, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Han’ın, genç kıza işkence ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştığı da belirlendi.