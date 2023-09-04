16 yaşındaki N.G. günlerce kabusu yaşadı | İşkence ve cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada paylaştı

“O benim, çocukluk hayallerimi mahvetti. Okula gidiyordum, hayatımı altüst etti. Bana zorla cinsel istismarda bulundu. Kabul etmediğim zaman beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu.” diyen N.G., Hamza Han’ın annesini de dövdüğünü anlattı. N.G., “Gelip, ailemi dövdü, annemin kolunu kesti. Kardeşlerimin rüyasına giriyordu, korkudan yatamıyorlardı. Kafama silahın dipçiğiyle vurdu, elimi sıcak suyla yaktı, beni demirlerle dövdü.” diye konuştu.