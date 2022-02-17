16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Babaannesinin hasta olduğu için olaya müdahale edemediğini belirten muhtar Yüksel, "Ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor. Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor. Suç aleti arandı fakat herhangi bir şey bulunamadı. Böyle bir üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz” dedi.