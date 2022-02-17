16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’da kendisini daha önce kaçıran genç tarafından dün aralarında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 17.02.2022 - 14:15 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 14:18

16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 1

'da boğazından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk için cenaze töreni düzenlendi.

Eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından  öldürülen Sıla Şentürk’ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi.

16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 2

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camii’ne götürüldü.

Cenazede baba Bekir Şentürk, taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sıla Şentürk açıklaması (HABERE GİT)

16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 3

"SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU"

Erikliman köyü muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek, “Ankara’dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30’da taksi tutup burayı bildiği için geliyor. Köyümüz çok kalabalık değil. Kızımızın babası balıkçı olduğu için denizde, annesi işte, küçük kardeşi okulda. Felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor" dedi.

Sıla'nın öldürülmesine ünlülerden tepkiler (HABERE GİT)

16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 4

Babaannesinin hasta olduğu için olaya müdahale edemediğini belirten muhtar Yüksel, "Ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor. Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor. Suç aleti arandı fakat herhangi bir şey bulunamadı. Böyle bir üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz” dedi. 

16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 5

Sıla Şentürk için Yalı Mahallesi Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Genç kızın annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk cenazede güçlükle ayakta dururken, cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, genç kızın yakınları ile mahalle sakinleri katıldı. 

16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 6

Kılınan cenaze namazının ardından Şentürk aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 7
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 8
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 9
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 10
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 11
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 12
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 13
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 14
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 15
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 16
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 17
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 18
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 19
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 20
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 21
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 22
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 23
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 24
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 25
16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 26

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