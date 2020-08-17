17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı

Bundan tam 21 yıl önce Türkiye tarihinn en karanlık gecelerinden birini yaşadı. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'yi gösterdiği sırada Türkiye, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen büyük bir depremle uyandı. Marmara depreminin 21'inci yılında Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da anma törenleri düzenlendi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.08.2020 - 04:50 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 05:11

17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 1
Depreminin merkez üssü Gölcük'te vatandaşlar saatler 03.02'yi gösterdiğinde Kavaklı Sahili'nde bir araya geldiler.
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 2
Büyük depremin 21'inci yılında kaybettikleri yakınlarını andılar.
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 3
Tören saygı duruşuyla başladı. Ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 4
Sakarya Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 5
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan film izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 6
Depremde ağır hasar alan yerlerden biri de Yalova'ydı.
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 7
Anma töreni kapsamında "sessiz yürüyüş" yapıldı.
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 8
Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, burada deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi, o gün kaydedilen kurtarma görüntülerini izledi.
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 9
Saat 03.02'de ise hayatını kaybedenler için dualar edildi.
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 10
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 11
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 12
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 13
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 14
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 15
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 16
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 17
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 18
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 19
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 20
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 21
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 22
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 23
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 24
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 25
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 26
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 27
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 28
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 29
17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı - 30

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