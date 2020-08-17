17 Ağustos depreminin 21. yılı: Hayatını kaybedenler törenle anıldı

Depreminin merkez üssü Gölcük'te vatandaşlar saatler 03.02'yi gösterdiğinde Kavaklı Sahili'nde bir araya geldiler.

Tören saygı duruşuyla başladı. Ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Sakarya Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan film izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Depremde ağır hasar alan yerlerden biri de Yalova'ydı.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, burada deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi, o gün kaydedilen kurtarma görüntülerini izledi.