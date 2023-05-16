19 Mayıs resmi tatil mi? Yıl içerisindeki resmi tatillerin listesi

GERİYE KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

KURBAN BAYRAMI



2023’de 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 29, 30, 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.



DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2023’te cumartesi gününe denk geliyor.



ZAFER BAYRAMI



Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2023’te çarşamba günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.



CUMHURİYET BAYRAMI



29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2023’te pazar gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.