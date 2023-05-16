19 Mayıs resmi tatil mi? Yıl içerisindeki resmi tatillerin listesi

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir.
Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında cuma gününe denk geliyor
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günleri saat 00.00'dan 24.00'e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
KURBAN BAYRAMI
2023’de 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 29, 30, 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2023’te cumartesi gününe denk geliyor.
ZAFER BAYRAMI
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2023’te çarşamba günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.
CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2023’te pazar gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.