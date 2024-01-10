19 yaşındaki Sude Naz’dan 3 gündür haber yok

“Bildiğimiz bir erkek arkadaşı yoktu ve evliliğe de çok karşı bir insandı. Arkadaşlarının hepsini aradım onlarla hiçbir konuşma olmamış.” diyen anne Gül, şöyle devam etti:

“Hiçbir zaman ilgisiz bir anne olmadım. Her zaman üzerine düştüm o ilgiden mi böyle oldu? Sırası geldi anne oldum sırası geldi baba oldum. Eşim işinden dolayı il dışına gidiyor. O da ilgisiz bir insan değil, hatta babaların üzerine benden daha çok düşerler. Her zaman doğruları anlattım nasihat etitm doğruları gösterdim. Üniversite sınavına gir hayatını karartma dedim. Okumayı sevmiyordu. Ablasıyla çok uğraştık ikna edemedik. Ben çalışacağım diye ısrar etti. Ben de bilinen bir yere vereyim istedim. Dışarıya çıkıp gezmeyi sevmezdi. 4 çocuğum var o biraz daha farklıydı. Onun üzerine daha fazla düştüm. O bundan bunaldı mı, sıkıldı mı, anlamadım.”