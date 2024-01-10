19 yaşındaki Sude Naz’dan 3 gündür haber yok

İstanbul Tuzla’da çalıştığı iş yerinden izinli olduğu 8 Ocak günü evinden çıkan 19 yaşındaki Sude Naz Gül’den haber alınamıyor. Gül ailesi, polise ihbarda bulunurken, acılı anne İlknur Gül, “Çalıştığı yere gittik. Arkadaşlarına sorduk. Onlar da olumsuz bir şey söylemediler. Telefonla konuştuğunu da söylemediler. 3 gündür haber alamıyoruz.” dedi.

19 yaşındaki Sude Naz’dan 3 gündür haber yok - 1

Tuzla, Şifa Mahallesi’nde bir markette çalışan Sude Naz Gül, iş yerinden izinli olduğu 8 Ocak Pazartesi günü evinde vakit geçiriyordu. İki kardeşini kursa götürüp tekrar eve gelen 19 yaşındaki Sude Naz, ablası uyuduğu sırda evden çıkıp kayıplara karıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

19 yaşındaki Sude Naz’dan 3 gündür haber yok - 2

Sude Naz’dan haber alamayan anne ve ablası polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Kızından 3 gündür haber alamayan anne İlknur Gül, kızının telefonuna ulaşamadıklarını söyledi.
19 yaşındaki Sude Naz’dan 3 gündür haber yok - 3

Sude Naz’ın çalıştığı yer ve arkadaşlarıyla görüştüklerini söyleyen anne İlknur Gül, “Olumsuz bir şey söylemediler. Telefonla konuştuğunu da söylemediler. 3 gündür haber alamıyoruz.” dedi.

19 yaşındaki Sude Naz’dan 3 gündür haber yok - 4

“Bildiğimiz bir erkek arkadaşı yoktu ve evliliğe de çok karşı bir insandı. Arkadaşlarının hepsini aradım onlarla hiçbir konuşma olmamış.” diyen anne Gül, şöyle devam etti:

“Hiçbir zaman ilgisiz bir anne olmadım. Her zaman üzerine düştüm o ilgiden mi böyle oldu? Sırası geldi anne oldum sırası geldi baba oldum. Eşim işinden dolayı il dışına gidiyor. O da ilgisiz bir insan değil, hatta babaların üzerine benden daha çok düşerler. Her zaman doğruları anlattım nasihat etitm doğruları gösterdim. Üniversite sınavına gir hayatını karartma dedim. Okumayı sevmiyordu. Ablasıyla çok uğraştık ikna edemedik. Ben çalışacağım diye ısrar etti. Ben de bilinen bir yere vereyim istedim. Dışarıya çıkıp gezmeyi sevmezdi. 4 çocuğum var o biraz daha farklıydı. Onun üzerine daha fazla düştüm. O bundan bunaldı mı, sıkıldı mı, anlamadım.”
19 yaşındaki Sude Naz’dan 3 gündür haber yok - 5
DAHA FAZLA GÖSTER