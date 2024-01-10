19 yaşındaki Sude Naz’dan 3 gündür haber yok
İstanbul Tuzla’da çalıştığı iş yerinden izinli olduğu 8 Ocak günü evinden çıkan 19 yaşındaki Sude Naz Gül’den haber alınamıyor. Gül ailesi, polise ihbarda bulunurken, acılı anne İlknur Gül, “Çalıştığı yere gittik. Arkadaşlarına sorduk. Onlar da olumsuz bir şey söylemediler. Telefonla konuştuğunu da söylemediler. 3 gündür haber alamıyoruz.” dedi.
Tuzla, Şifa Mahallesi’nde bir markette çalışan Sude Naz Gül, iş yerinden izinli olduğu 8 Ocak Pazartesi günü evinde vakit geçiriyordu. İki kardeşini kursa götürüp tekrar eve gelen 19 yaşındaki Sude Naz, ablası uyuduğu sırda evden çıkıp kayıplara karıştı.