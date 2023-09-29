2023/2024 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yerleştirmelerinin tamamlanması ardından gözler kredi ve burs başvuru tarihlerine çevrildi. Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirli tarihler arasında burs başvurularını alıyor. Peki, 2023/2024 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
2023-2024 KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunacak.