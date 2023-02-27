2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS yerleştirme sonucu görüntüleme)

DERYA YANIK AÇIKLAMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli memur alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.