2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS yerleştirme sonucu görüntüleme)

EKPSS tercih işlemleri 13 Ocak’ta sona erdi. Tercihlerin sona ermesi ardından adayların gözü kulağı sonuç duyurusuna çevrilmişti. EKPSS sonuç duyurusu 27 Şubat 2023 tarihinde geldi.
ÖSYM duyurular ekranından yaptığı açıklamada; "05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Şubat 2023 tarihinde saat 14.25’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir." ifadelerini kullandı.
Adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
2023 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli memur alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.