2023 PMYO sınavı ne zaman? Polis alımında son gelişmeler
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin ilanın detayları, polis olma hayali kuran adaylarca merak ediliyor. Peki, 2023 PMYO sınavı ne zaman?
PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak. İşte, 2023 PMYO polis alımının detayları...