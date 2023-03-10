2023 seçim takvimi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Erdoğan kararın Resmi Gazete'de yer alacağı tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapan Erdoğan, seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı.
Haftalardır 14 Mayıs olarak konuşulan seçim tarihi belli netleşti.
Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sıralar yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
"18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve mİlletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yaptığı kabine toplantısı ardından seçim tarihini açıklayacağı günü duyurmuştu. Erdoğan seçim gününün netleşeceği tarihi "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanıyor.
Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.
Çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek. Bu seçime, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.
Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.