2023 seçim takvimi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Erdoğan kararın Resmi Gazete'de yer alacağı tarihi duyurdu

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ OYLAMA NE ZAMAN?

Çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek. Bu seçime, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.



Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.