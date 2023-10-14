2024 Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu: Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru süreci devam ederken sonuç tarihiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Başvuru tarihlerinin yer aldığı internet adresine sonuç tarihi de eklendi. Peki, Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
4 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları, 7 Kasım 2023 tarihine kadar dvprogram.state.gov internet adresinden alınacak. Başvuru süreci devam ederken sonuç tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı.