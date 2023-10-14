2024 Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu: Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru süreci devam ederken sonuç tarihiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Başvuru tarihlerinin yer aldığı internet adresine sonuç tarihi de eklendi. Peki, Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu: Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

4 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları, 7 Kasım 2023 tarihine kadar dvprogram.state.gov internet adresinden alınacak. Başvuru süreci devam ederken sonuç tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu: Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ TARİHİ

Belirlenen takvime göre,  Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilecek. 

2024 Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu: Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

2024 Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu: Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.

Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.

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