2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl pop kültürünün öne çıkan isimlerinin halk tarafından seçilerek ödüllendirildiği People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Adam Sandler'ın Halkın İkonu Ödülünü aldığı törene Simu Liu ev sahipliği yaptı.



İşte 2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri'nde gecenin kazananları...