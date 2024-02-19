2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de düzenlenen 2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri dağıtıldı. Adam Sandler'ın Halkın İkonu Ödülünü aldığı törene Simu Liu ev sahipliği yaptı.

İşte sunuculuğunu aktör Simu Liu'nun yaptığı gecenin kazananları.

2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Her yıl pop kültürünün öne çıkan isimlerinin halk tarafından seçilerek ödüllendirildiği People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Adam Sandler'ın Halkın İkonu Ödülünü aldığı törene Simu Liu ev sahipliği yaptı.

İşte 2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri'nde gecenin kazananları...

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 2

 

YILIN TV DİZİSİ

Grey’s Anatomy

YILIN KOMEDİ DİZİSİ

Only Murders in the Building

YILIN DRAMA DİZİSİ

The Last of Us

YILIN BİLİM KURGU DİZİSİ
Loki

2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 3

YILIN REALITY SHOWU

The Kardashians

YILIN YARIŞMASI

The Voice

YILIN MARATONA DEĞER (BINGEWORTHY) DİZİSİ

The Summer I Turned Pretty

HALKIN İKONU 

Adam Sandler

2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 4

YILIN ERKEK TV YILDIZI

Pedro Pascal, The Last of Us

YILIN KADIN TV YILDIZI

Selena Gomez, Only Murders in the Building

YILIN KOMEDİ TV YILDIZI

Jeremy Allen White, The Bear

YILIN DRAMA TV YILDIZI

Jennifer Aniston, The Morning Show

YILIN TV PERFORMANSI

Billie Eilish, Swarm

YILIN REALITY TV YILDIZI

Khloé Kardashian, The Kardashians

2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 5

YILIN YARIŞMACISI

Ariana Madix, Dancing With the Stars

YILIN GÜNDÜZ TALK SHOWU

The Kelly Clarkson Show


YILIN GECE TALK SHOWU

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon


YILIN SUNUCUSU

Jimmy Fallon, That’s My Jam

2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 6

YILIN FİLMİ

Barbie

YILIN FİLM PERFORMANSI

America Ferrera, Barbie

YILIN KOMEDİ FİLMİ

Barbie

YILIN DRAMA FİLMİ

Oppenheimer

YILIN ERKEK FİLM YILDIZI

Ryan Gosling, Barbie

2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 7

YILIN KADIN FİLM YILDIZI

Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

YILIN AKSİYON FİLM YILDIZI

Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

YILIN AKSİYON FİLMİ

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

YILIN KOMEDİ FİLM YILDIZI

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

YILIN DRAMA FİLM YILDIZI

Jenna Ortega, Scream VI

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