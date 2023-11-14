2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? (Diyanet Ramazan takvimi)
Ramazan ayının ne zaman başlayacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2024 yılında ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, Ramazan ayını karşılamayı bekleyen İslam camiası tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Ramazan ayı tarihi, tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. 2024 yılı Ramazan ayının gelişiyle birlikte yine milyonlarca Müslüman oruçlarını tutucak ve dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?