2024 tam Güneş tutulması tarihi: Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
2024'te yaşanacak astronomik olayları ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Yakın zaman sonra, uzun zamandır gerçekleşmeyen tam Güneş tutulması gerçekleşecek. 2017'de gerçekleşen son tutulmanın ardından, tüm gözler yeni tutulmanın tarihinde olacak. Güneş tutulması için binlerce turist, bilim adamı ve gök bilimci tarih araştırması yapıyor. İşte, 2024 tam Güneş tutulması tarihi...