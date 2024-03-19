2024 tam Güneş tutulması tarihi: Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Yakın zaman sonra, uzun zamandır gerçekleşmeyen tam Güneş tutulması gerçekleşecek. 2017'de gerçekleşen son tutulmanın ardından, tüm gözler yeni tutulmanın tarihinde olacak. Güneş tutulması için binlerce turist, bilim adamı ve gök bilimci tarih araştırması yapıyor. İşte, 2024 tam Güneş tutulması tarihi...