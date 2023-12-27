2024'te ikinci asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini söyledi. Bu gelişme sonrası asgari ücret dolar bazında 578 dolar oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte çalışanların araştırmaları da hız kazandı. Peki, asgari ücret zammı ikinci kez olacak mı?
Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Pek çok asgari ücretli çalışan şimdi ise son yıllardaki gibi yılın ikinci yarısı için yeniden zam olup olmayacağını sorguluyor.