2024'te ikinci asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Pek çok asgari ücretli çalışan şimdi ise son yıllardaki gibi yılın ikinci yarısı için yeniden zam olup olmayacağını sorguluyor.