2024'te ikinci asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini söyledi. Bu gelişme sonrası asgari ücret dolar bazında 578 dolar oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte çalışanların araştırmaları da hız kazandı. Peki, asgari ücret zammı ikinci kez olacak mı?

2024'te ikinci asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - 1

Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Pek çok asgari ücretli çalışan şimdi ise son yıllardaki gibi yılın ikinci yarısı için yeniden zam olup olmayacağını sorguluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024'te ikinci asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - 2

2024'TE İKİNCİ ZAM OLACAK MI?

Açıklanan asgari ücret rakamı 2024 boyunca geçerli olacak. Asgari ücrete son iki yılda ara zam yapılmıştı.

2024 yılı içinde asgari ücrete yeniden zam yapılması beklenmiyor.

2024'te ikinci asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - 3

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yeni asgari ücretle ilgili olarak şunları kaydetti: "İki saat öncesine kadar resmi rakam söylemedik. Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Fiyat artışları ortada. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Enflasyon durmadığı sürece bir kereyle asgari ücret talebini yerine getiremeyiz."

2024'te ikinci asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - 4

SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda temmuz ayında ara zam yapıldı. Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şöyle:

2019: 2 bin 20 lira
2020: 2 bin 324 lira
2021: 2 bin 825 lira
2022 Ocak: 4 bin 253 lira
2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
2023 Ocak: 8 bin 506 lira
2023 Temmuz: 11 bin 402 lira

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