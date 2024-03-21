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21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks günlerinde neler yaşanır? İlkbahar ekinoksu özellikleri

Mart ayında en çok araştırılan konulardan biri de ilkbahar ekinoksu oldu. Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması anlamına geliyor. Bu doğa olayı 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks günlerinde neler yaşanır? İşte ilkbahar ekinoksu özellikleri...

21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks günlerinde neler yaşanır? İlkbahar ekinoksu özellikleri - 1

Dünyanın ekseni, yörüngesi ile açı yaptığı için aydınlanma ekseni sürekli olarak kutuplardan geçmez. Bunun sonucu olarak yıl içerisinde güneş her zaman aynı noktadan doğup aynı noktadan batmaz. Her yıl yaklaşık olarak 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışıkları ekvatora tam dik gelir ve aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu bu duruma ekinoks veya gün tün eşitliği denir.

TÜRKİYE HABERLERİ

21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks günlerinde neler yaşanır? İlkbahar ekinoksu özellikleri - 2

21 MART EKİNOKS ÖZELLİKLERİ

Güneş ışınları kutup noktalarından teğet geçer. Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur.

21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks günlerinde neler yaşanır? İlkbahar ekinoksu özellikleri - 3

Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

Aydınlanma çemberi ayrıca 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde kutup dairelerine teğet geçer.

21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks günlerinde neler yaşanır? İlkbahar ekinoksu özellikleri - 4

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır.

Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

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