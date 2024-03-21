21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks günlerinde neler yaşanır? İlkbahar ekinoksu özellikleri
Mart ayında en çok araştırılan konulardan biri de ilkbahar ekinoksu oldu. Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması anlamına geliyor. Bu doğa olayı 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks günlerinde neler yaşanır? İşte ilkbahar ekinoksu özellikleri...
Dünyanın ekseni, yörüngesi ile açı yaptığı için aydınlanma ekseni sürekli olarak kutuplardan geçmez. Bunun sonucu olarak yıl içerisinde güneş her zaman aynı noktadan doğup aynı noktadan batmaz. Her yıl yaklaşık olarak 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışıkları ekvatora tam dik gelir ve aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu bu duruma ekinoks veya gün tün eşitliği denir.