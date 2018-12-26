26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu?

26 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 26 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 1

26 ARALIK 1890

Antik Truva kentini bulan Alman arkeolog Heinrich Schliemann, Napoli'de öldü.

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 2

26 ARALIK 1893

Mao Zedung, Çin Komünist Partisi kurucusu ve devlet adamı doğdu.

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 3

26 ARALIK 1898

Marie ve Pierre Curie, radyumu keşfetti, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülü aldı.

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 4

26 ARALIK 1925

Türkiye'de uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 5

26 ARALIK 1932

Samsun-Sivas demiryolu hattı açıldı.

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 6

26 ARALIK 1934

Menemen'de yaptırılan Kubilay Anıtı açıldı. 

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 7

26 ARALIK 1938

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultayda Mustafa Kemal Atatürk Ebedi Şef, İsmet İnönü ise Millî Şef ilan edildi.

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 8

26 ARALIK 1941

Şener Şen doğdu.

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 9

26 ARALIK 1992

Ankara ve Haydarpaşa arasında çalışacak elektrikli tren hizmete sokuldu. 

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 10

26 ARALIK 1997

Matematikçi Cahit Arf, İstanbul'da öldü. 

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 11

26 ARALIK 2004

Güney Asya ve Hint Okyanusu tabanında 9 şiddetindeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami yüzünden 300 bin kişi öldü. 

26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 12

26 ARALIK 2016

İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael, Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde 53 yaşında hayatını kaybetti.

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