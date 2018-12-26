26 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu?

Antik Truva kentini bulan Alman arkeolog Heinrich Schliemann, Napoli'de öldü.
Mao Zedung, Çin Komünist Partisi kurucusu ve devlet adamı doğdu.
Marie ve Pierre Curie, radyumu keşfetti, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülü aldı.
Türkiye'de uluslararası takvim ve saat kabul edildi.
Samsun-Sivas demiryolu hattı açıldı.
Menemen'de yaptırılan Kubilay Anıtı açıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultayda Mustafa Kemal Atatürk Ebedi Şef, İsmet İnönü ise Millî Şef ilan edildi.
Şener Şen doğdu.
Ankara ve Haydarpaşa arasında çalışacak elektrikli tren hizmete sokuldu.
Matematikçi Cahit Arf, İstanbul'da öldü.
Güney Asya ve Hint Okyanusu tabanında 9 şiddetindeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami yüzünden 300 bin kişi öldü.
İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael, Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde 53 yaşında hayatını kaybetti.