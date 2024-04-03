29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciaya neden oldu. Tadilat sırasında yanıcı ve parlayıcı malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangında bodrum katta mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetti. Yangın faciasında pek çok ihmal gündemde... Tadilatın kaçak yapıldığı ortaya çıkarken, mekanın tek kapısı olduğu için içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Başlatılan soruşturmada, işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde 2 Nisan Salı günü öğle saatlerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.