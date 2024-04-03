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29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciaya neden oldu. Tadilat sırasında yanıcı ve parlayıcı malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangında bodrum katta mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetti. Yangın faciasında pek çok ihmal gündemde... Tadilatın kaçak yapıldığı ortaya çıkarken, mekanın tek kapısı olduğu için içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Başlatılan soruşturmada, işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 1

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde 2 Nisan Salı günü öğle saatlerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

GÖRGÜ TANIKLARI FACİAYI ANLATTI

TÜRKİYE HABERLERİ

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 2

Yangında 29 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

YANGININ İLK ANLARI (VİDEO)

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 3

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 4

Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 5

Sedyelerde dışarı çıkartılanların çoğunluğu kurtarılamadı. Dakikalar içinde ölü sayısı 29'a çıktı.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 6

29 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Feci olayda hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 7

Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 8

"1987'DE ALINAN RUHSAT 2018'DE YENİLENMİŞ"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 9

5'inci kata kadar yükselen alevler ve tüm binayı saran duman nedeniyle İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 10

"İÇERİDE KAÇAK BİR MÜDAHALE YÜRÜTÜLMÜŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tadilatın kaçak yapıldığını açıkladı.

İmamoğlu, "İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat, inşaat başvurusu yok. Yapının 2 kat altta olmasından ötürü de biraz görünmeyen bir alanda şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Tabiri caizse kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş." dedi.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 11

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Belediyesi'nin tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin açıklamasında da "İddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 12

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla iligli soruşturma başlatıldı. İş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D. gözaltına alındı.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 13

Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 14

YANGIN FACİASINDA İHMAL ZİNCİRİ

Peki böylesine büyük bir facia neden yaşandı ve ne gibi önlemler alınabilirdi? 1987'de ruhsat verilen gece kulübünün acil çıkışı olup olmadığı, tadilat konusunda izin alınıp alınmadığı, kullanılan inşaat malzemelerinin özelliği gibi yanıt bekleyen birçok soru var.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 15

"KAÇAK AKIM KESİCİ BİR CİHAZIN OLMASI GEREKİRDİ"

İş Güvenliği Uzmanı Dr. Şebnem Akman Balta "Türkiye'de ve dünyada iş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir. Yüzde 2'si doğal afetler veya felaketler nedeniyle yaşadığımız olaylardır. Burada yüzde 2'ye girecek bir durum maalesef söz konusu değil. Çünkü iş verenin ve taşeron firmanın mutlaka ve mutlaka dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardı. Zaten 16 katlı bir konutun bulunduğu noktada -1 ve -2'nci katlarda böyle bir iş yerinin olması zaten mantıklı ve doğru değil." diye konuştu.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 16

"Ruhsatta yenileme yapılmış, yenileme yapılırken itfaiyeden patlama ve yangınla ilgili onay alınması imarla ilgili yine çalışma için belediyeden şehircilik müdürlüğünden onay alınması önemli." ifadesini kullanan Balta şöyle devam etti:

"Yöneticinin buna izin vermesi ve kat maliklerinin oy birliği veya oy çokluğuyla burada iş yerinin açılmasıyla ilgili acaba nasıl bir aksiyon aldılar. Nasıl karar verdiler bunları öğrenmemiz gerekiyor. 

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 17

2 bin kişinin olduğu anda böyle bir olay yaşansaydı olabilecek faciayı düşünemiyorum. Ayrıca burada kaçak akım kesici bir cihazın olması gerekirdi. Springler var mıydı, basınç dedektörleri var mıydı, binada bu dedektörlere haiz mi bina?

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 18

Bunların hepsi apayrı sorular ve bu soruların cevaplarını almamız gerekiyor mutlaka. Tek bir kapıdan çıkış var. Giriş ve çıkış tek bir kapıdan yapılmış. 29 tane işçi eğer o alanda çalışacaksa mutlaka bir tahliye koridorunun, yangın koridorunun, yangın dolaplarının olması gerekirdi. Kişisel koruyucu donanım kullanması gerekirdi."

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 19

"TAŞIYICILARDA KESMELER YAPILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Elektrik Mühendisi Erhan Karaçay ise "Muhtemelen burada ruhsat alınırken belediyeye verilen projeye aykırı uygulamalar yapıldı. Bunun gibi yüzlerce bina olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tadilatlarda da buna uygun malzemeler kullanılması gerekir. Bizim gözlemimiz tahminimiz içeride uygun olmayan şekilde tabliyelerde ve taşıyıcılarda kesmeler yapıldığını tahmin ediyoruz ve yangın çıkış planı olmadığı için de çıkış yeri daraltılarak artı tadilat için orada kullanılan malzemeler de uygun malzemler olmadığı için birden yanıp parlayıp içerideki insanların çıkışını engelleyip muhtemelen boğulmalara neden olmuştur." diye konuştu.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 20

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGINLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 21

5 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangını araştırmak üzere, 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirdi.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 22

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, yangınla ilgili başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 23
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 24
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri - 25
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