29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri

"Ruhsatta yenileme yapılmış, yenileme yapılırken itfaiyeden patlama ve yangınla ilgili onay alınması imarla ilgili yine çalışma için belediyeden şehircilik müdürlüğünden onay alınması önemli." ifadesini kullanan Balta şöyle devam etti:

"Yöneticinin buna izin vermesi ve kat maliklerinin oy birliği veya oy çokluğuyla burada iş yerinin açılmasıyla ilgili acaba nasıl bir aksiyon aldılar. Nasıl karar verdiler bunları öğrenmemiz gerekiyor.