30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu

ADANA’YA GELDİ, ABLASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Adana'ya gelerek biyolojik annesi Gülseren Say ve babası Şahin Say'ın yaşadığı evi bulan Armağan Rice, tek katlı evin kapı ve penceresinin kırık olduğunu görünce polis merkezine giderek, kendisine yardımcı olmalarını istedi.

Anne ve babasının trafik kazasında yaşamını yitirdiğini öğrenen Armağan Rice, polisin de yardımıyla önce amcasını, ardından halalarını buldu.

Halalarına yaptığı ziyarette bir de ablası olduğunu öğrenen Rice, onunla da bir araya geldi.

Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden Armağan Rice, Türkiye'de kalmaya karar verdi.