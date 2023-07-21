30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu
Adana’da ailesinin 30 yıl önce İncirlik’te görev yapan ABD’li bir aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verdiği Armağan Rice, yıllar sonra ailesini bulmak için Türkiye’ye geldi. Anne ve babasının öldüğünü öğrenen Rice, amcası, halaları ve ablasıyla buluştuktan sonra ABD'ye dönmek yerine Türkiye'de kalmayı tercih etti.
Mersin'de 1988 yılında doğan Armağan Say ve ailesi, bir süre sonra Adana'ya yerleşti.
Armağan, annesi ve teyzesi tarafından 1993 yılında İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li Rice ailesine, kendisinden 1 yaş küçük kız kardeşiyle birlikte evlatlık verildi.