30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu

Adana’da ailesinin 30 yıl önce İncirlik’te görev yapan ABD’li bir aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verdiği Armağan Rice, yıllar sonra ailesini bulmak için Türkiye’ye geldi. Anne ve babasının öldüğünü öğrenen Rice, amcası, halaları ve ablasıyla buluştuktan sonra ABD'ye dönmek yerine Türkiye'de kalmayı tercih etti.

30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu - 1

Mersin'de 1988 yılında doğan Armağan Say ve ailesi, bir süre sonra Adana'ya yerleşti.

Armağan, annesi ve teyzesi tarafından 1993 yılında İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li Rice ailesine, kendisinden 1 yaş küçük kız kardeşiyle birlikte evlatlık verildi.

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30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu - 2

Kendisini evlatlık alan çiftin görevini tamamlamasıyla ABD'ye götürülen Armağan ile kız kardeşine yeni kimlik çıkartıldı.

Yeni ailesi, 14 yaşındayken Armağan Rice’a kız kardeşiyle birlikte Türkiye'den evlatlık alındıklarını söyledi.

30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu - 3

Türk olduğunu öğrendikten sonra ABD'de bulabildiği kaynaklardan Türkiye hakkında bilgi sahibi olmaya çalışan Armağan Rice ve kız kardeşi, ABD'li ailesinden aldığı bilgi sonrasında gerçek ailesinin adresine ulaştı.

Türkiye'ye sürekli mektup yazan kardeşler, aileleri hakkında bilgi edinmek için çaba gösterdi. Armağan Rice, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 4 yıl önce yeteri kadar para biriktirip, Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Kız kardeşi ise Meksikalı bir kişiyle evlenerek ABD’de kaldı.

30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu - 4

ADANA’YA GELDİ, ABLASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Adana'ya gelerek biyolojik annesi Gülseren Say ve babası Şahin Say'ın yaşadığı evi bulan Armağan Rice, tek katlı evin kapı ve penceresinin kırık olduğunu görünce polis merkezine giderek, kendisine yardımcı olmalarını istedi.

Anne ve babasının trafik kazasında yaşamını yitirdiğini öğrenen Armağan Rice, polisin de yardımıyla önce amcasını, ardından halalarını buldu.

Halalarına yaptığı ziyarette bir de ablası olduğunu öğrenen Rice, onunla da bir araya geldi.

Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden Armağan Rice, Türkiye'de kalmaya karar verdi.

30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu - 5

Önce Mersin'de, ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli işlerde çalışan ve Endonezyalı bir kadınla evlenen Armağan Rice'ın geçen aylarda bir kız bebeği dünyaya geldi.

30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu - 6

Bundan sonra ABD'ye dönmeyi düşünmediğini kaydeden Rice, "Türkiye'de doğdum ve Türkiye'de öleceğim." dedi.

30 yıl önce ABD’li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye’ye gelip ailesini buldu - 7

Rice, koluna yaptırdığı Atatürk, Türk bayrağı Mehmetçik ve kurt dövmesini de gösterdi. Armağan Rice, ABD'deki babası Donald Rice ve annesi Andrea Horning'in hayatta olduğunu, yalnızca üvey annesiyle görüşmeye devam ettiğini söyledi.

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