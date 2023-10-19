45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’dan acı haber
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Nevrigül Alan, Gemlik ilçesindeki bir zeytinlikte ölü bulundu. Nevrigül Alan'ın babası kızının 6 yıllık evliliğinden şiddet gördüğünü ve ölüm tehdidi aldığını söylerken annesi ise kızının ölmüş olabileceğinden şüphelendiğini ileri sürmüştü.
Bursa’da 45 gündür aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan’dan acı haber geldi.
İznik’te yaşayan Alan, 45 gün önce Gemlik’te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı.
Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı.