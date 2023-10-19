45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’dan acı haber

Bursa’da 45 gündür aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan’dan acı haber geldi.

İznik’te yaşayan Alan, 45 gün önce Gemlik’te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı.

Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı.