45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’dan acı haber

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Nevrigül Alan, Gemlik ilçesindeki bir zeytinlikte ölü bulundu. Nevrigül Alan'ın babası kızının 6 yıllık evliliğinden şiddet gördüğünü ve ölüm tehdidi aldığını söylerken annesi ise kızının ölmüş olabileceğinden şüphelendiğini ileri sürmüştü.

45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’dan acı haber - 1

Bursa’da 45 gündür aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan’dan acı haber geldi.

İznik’te yaşayan Alan, 45 gün önce Gemlik’te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı.

Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’dan acı haber - 2

Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler Nevrigül Alan’ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi’nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi.
45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’dan acı haber - 3

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’a ait olduğunu belirledi.

45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’dan acı haber - 4

Genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’dan acı haber - 5

Olay yerinde inceleme yapan savcı, Gemlik İtfaiye Müdürlüğü’nden arama kurtarma ekibi isteyerek, kadın cesedini zeytin ağacının dalını keserek indirttiği, ip ve ağaçta da DNA örneği incelemesinin yapılacağı öğrenildi.

45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’dan acı haber - 6

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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