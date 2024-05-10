Öğretmen mülakatları nasıl olacak? MEB'den sıkı tedbirler: Her adaya bir kod verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarına sıkı tedbirler getiriyor. "KPSS yüzde 50, sözlü sınav yüzde 50" ağırlıklı sisteme geçişte, objektif kriterlerle sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamaya benzer önlemler hayata geçirilecek. E-Devlet üzerinden her adaya bir kod verilecek, sınav giriş belgelerinde de adayın fotoğrafının yanında sadece bu kod olacak. Tedbirler arasında sözlü sınav süreçlerinin tamamının kamera ile kayıt altına alınması da yer alıyor.
Mevcut yasal düzenleme ve sonrasındaki ikincil mevzuatlara göre, mülakat notuyla öğretmen ataması gerçekleştiriliyor.
Bu sistemde, KPSS puanlarıyla bir sıralama elde eden öğretmen adayları arasında tüm atamalar mülakatla yapılıyordu.