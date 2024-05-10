Tarihi eser kaçakçılığında ele geçirilen binlerce eser imitasyon çıktı

Uzmanlar, örnekler vererek durumu şöyle açıkladı:

"Örnek olarak, 2018 yılında Picasso'nun Nü tablosu olduğu iddia edilen bir tablo müzemize getirilmişti. Batman Üniversitesi tarafından yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda bu eserin sahte olduğu anlaşılmıştır. Burada vatandaşlarımıza önemli bir uyarıda bulunmakta fayda vardır. Özellikle bu kaçakçılık işini yapan kişiler tarafından size sahte eserler satılma olasılığı çok yüksektir. Bu eserler size maddi manevi zarar verecektir. Özelikle 2863 sayılı yasa kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar ceza ile yargılanacaksınız ve yetmezmiş gibi cebinizdeki paradan da olacaksınız. Son 20 yılda ciddi bir atılım yapıldı. Ülkemiz Mezopotamya ve Anadolu gibi kadim bir coğrafya üzerinde yer almaktadır. Hem Doğu'nun hem de Batı'nın sentezi olan nadir ülkelerden biridir. Özellikle 1800'lü yıllarda kurumsal anlamda ilk müzecilik faaliyetleri Osman Hamdi Bey ile birlikte başlamıştır. Osman Hamdi Bey, ilk Türk müzeci ve arkeolog olma sıfatını da taşımaktadır. Özellikle Asar-ı Atika Nizamnamesi ile beraber yurt dışına eserlerimizin götürülmesi yasaklanmıştır. O günden günümüze pek çok gelişme yaşanmış, özellikle de son 20 yılda büyük bir atılım gerçekleştirilmiş ve bakanlığımız tarafından pek çok eser yurt dışından getirilerek ülkemize kazandırılmıştır. Yorgun Herakles Heykeli, Orpheus Mozaiği, Çingene Kızı Mozaiği gibi pek çok eser ana vatanına geri getirilmiştir."