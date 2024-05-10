19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davasında ilk duruşma: “O kadar çok usulsüzlük vardı ki anlatılmaz”
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı’nın A Blok binasına yönelik ilk duruşma görüldü. Duruşmada hem binanın müteahhidi hem de yakınlarını kaybedenler, binanın altında bulunan fırının işletmecilerini suçladı. Depremde anne ve babasını kaybeden Mehmet Kaan Çimen, “O kadar çok usulsüzlük vardı ki anlatılmaz. Arka tarafı kırıp kapı ve pencereler açtırdı. 2-3 haftada bir TIR’la un geliyordu. A ve B Blok’ta laf arasında ‘Bir gün deprem olursa bu apartman yıkılacak’ derlerdi.” şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş’taki Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan 2 bloklu Fazilet Apartmanı’nın A bloku, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkıldı.
Binada yaşayanların 19’u yaşamını yitirirken, 20 kişi enkazdan yaralı çıkarıldı.
Binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, zemin katta fırının usulsüz tadilatlar yaptığı iddiasıyla bina sakinlerinin şikayeti üzerine Kahramanmaraş Belediyesi’nin 2013’te fırını mühürlediği, aynı yıl binada oturanlara can güvenlikleri olmadığı binayı boşaltmaları içi yazı gönderdiği belirlendi.
Kahramanmaraş 1’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldığı ve mahkemenin 16 Nisan 2019 tarihinde tadilatların binayı zayıflattığının tespit edildiği ve tadilatların güçlendirme projesi ile yapılması gerektiğine karar verdiği tespit edildi.
Fırın işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı hakkında gözaltı kararı verildi ancak adreslerinde bulunamadı.Bunun üzerine fırıncı çift hakkında yakalama kararı çıkartıldı.