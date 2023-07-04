5 yıldızlı otelin su kaydırağında feci ölüm
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin su kaydırağında feci bir kaza meydana geldi. Kaydıraktan yüz üstü kayan 65 yaşındaki Ali Cılga, ağır yaralandı. Cılga, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelin aqua parkında bulunan kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına vurması sonucunda ağır yaralanan 65 yaşındaki tatilci, kaldırıldığı özel hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.