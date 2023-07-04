5 yıldızlı otelin su kaydırağında feci ölüm

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin su kaydırağında feci bir kaza meydana geldi. Kaydıraktan yüz üstü kayan 65 yaşındaki Ali Cılga, ağır yaralandı. Cılga, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

5 yıldızlı otelin su kaydırağında feci ölüm - 1

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelin aqua parkında bulunan kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına vurması sonucunda ağır yaralanan 65 yaşındaki tatilci, kaldırıldığı özel hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

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5 yıldızlı otelin su kaydırağında feci ölüm - 2

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Haziran tarihinde yaşandı. Kurban bayramı tatili için Manavgat’a gelen ve ailesiyle birlikte Kızılağaç Turizm Bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde konaklayan Ali Cılga (65), öğle saatlerinde konakladıkları otelin aqua parkında bulunan kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına vurması sonucunda yaralandı.

5 yıldızlı otelin su kaydırağında feci ölüm - 3

Bir süre suyun altında kalan Çılga'yı gören havuz görevlileri hemen havuza atlayıp yaşlı adamı çıkardı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ali Cılga, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşamını yitirdi.

5 yıldızlı otelin su kaydırağında feci ölüm - 4

Cılga’nın cenazesi, Manavgat Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 yıldızlı otelin su kaydırağında feci ölüm - 5
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