5 yıldızlı otelin su kaydırağında feci ölüm

Bir süre suyun altında kalan Çılga'yı gören havuz görevlileri hemen havuza atlayıp yaşlı adamı çıkardı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ali Cılga, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşamını yitirdi.