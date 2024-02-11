6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki nüfusta düşüş

HATAY, İLK SIRADA YER ALDI

Ağır yıkımlara neden olan depremler sonrası on binlerce kişi de farklı illere taşınıp, yeni hayat kurmak zorunda kaldı.



Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın 2022'de 1 milyon 177 bin 436 olan nüfusu, 1 milyon 116 bin 618'e geriledi.



Depremde en çok yıkımın yaşandığı illerden Hatay'ın 2022'deki 1 milyon 686 bin 43 nüfusu, 2023'te 1 milyon 544 bin 640 oldu.



Osmaniye'nin nüfusu, 1 yılda 559 bin 405'ten 557 bin 666'ya düştü.



Adıyaman'ın 2022'de 635 bin 169 olan nüfusu, 2023'te 604 bin 978'e geriledi.

Adana'nın nüfusu, 2 milyon 274 bin 106'dan 2 milyon 270 bin 298'e düştü.



2022'de 812 bin 580 nüfuslu Malatya'da yaşayan sayısı, 2023'te 742 bin 725 oldu.

Depremler sonrası 1 yılda nüfusu, en fazla azalan kent Hatay oldu. Hatay'ın nüfusu 141 bin 403, Kahramanmaraş'ın nüfusu 60 bin 818, Osmaniye'nin nüfusu 1739, Adıyaman'ın 30 bin 191, Adana'nın 3 bin 808, Malatya'nın 69 bin 855 azaldı. Depremlerden sonra 6 kentte yaşayan sayısı, toplam 307 bin 814 azaldı.



Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ile Kilis'te nüfus arttı.