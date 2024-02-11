6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki nüfusta düşüş
6 Şubat depremlerinin yaşandığı 11 ilden Hatay'ın nüfusu 141 bin 403, Kahramanmaraş'ın 60 bin 818, Osmaniye'nin 1739, Adıyaman 30 bin 191, Adana'nın 3 bin 808, Malatya'nın 69 bin 855 kişi azaldı. 6 ilin nüfusu, geçen 1 yılda 307 bin 814 geriledi.
6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.
Depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerde, merkez üs olan Kahramanmaraş dışında Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
Depremde 38 bin 901 bina yıkıldı, 200 bin 250 bina ağır hasar aldı. Depremler sonrası 691 bin afetzede, konteyner kentte kalmaya başladı.
6 Şubat depremlerinin 1. yılı dünya basınında: Hayat kıvılcımını yitirdi