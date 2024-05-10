7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor

Kocaeli’de 2017 yılından bu yana haber alınamayan 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının infaz kararının aile meclisinde alındığı belirlendi. Yıldıztan’ın eşi, eşinin kardeşleri ve amca oğulları tarafından ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edildi. Polis genç kadının cesedine ise henüz ulaşamadı.

7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor - 1

Kocaeli’de 2017 yıldan beri haber alınamayan kadının, aile meclisinde alınan kararla öldürüldüğü ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor - 2
7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor - 3

SIRRA KADEM BASTI

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında meydana gelen olayda evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan, M.A. ile yaşadığı evden kaçtı.

Bir süre sonra M.A. ile Güneş Yıldıztan Darıca Polis Merkezi’ne başvurdu.

Güneş Yıldıztan, verdiği ifadede eşi Nihat Yıldıztan’ın kendisini dövdüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Güneş Yıldıztan, kadın sığınma evine yerleştirildi.

Güneş Yıldıztan bir süre kaldığı sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde konaklayan Güneş Yıldıztan daha sonra sırra kadem bastı.
7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor - 4

7 YILDIR HABER ALINAMADI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneş Yıldıztan’ın 7 yıldır hiçbir yaşam belirtisi göstermemesi üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı, 50’nin üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu, adım adım iz sürüldü.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki tabinin ardından Güneş Yıldıztan’ın cinayete kurban gittiği belirledi.

Harekete geçen ekipler Kocaeli merkezli İstanbul ve Van’daki eş zamanlı operasyonlarda 26 kişiyi gözaltına alındı.

Nihat Y., S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y., A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y, ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet, cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarıyla Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.
7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor - 5

KARAR AİLE MECLİSİNDE ALINDI

Güneş Yıldıztan’ın sığınma evinden çıktığı süreçte eşinin yakınları ve aile fertleri tarafından yakalanarak Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine götürüldüğü öğrenildi.

Yıldıztan’ın Kocası, eşinin kardeşleri ve amca oğulları tarafından ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edildi.
7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor - 6

Yıldıztan’ın kardeşlerinin aile meclisinde alınan infaz kararına karşı çıktığı bildirilirken, 7 yıllık süreçte kimsenin kayıp müracaatı yapmadığı aktarıldı.

Yıldıztan’ın cesedine ise ulaşılamadı.
7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor - 7
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