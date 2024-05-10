7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor

SIRRA KADEM BASTI

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında meydana gelen olayda evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan, M.A. ile yaşadığı evden kaçtı.

Bir süre sonra M.A. ile Güneş Yıldıztan Darıca Polis Merkezi’ne başvurdu.

Güneş Yıldıztan, verdiği ifadede eşi Nihat Yıldıztan’ın kendisini dövdüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Güneş Yıldıztan, kadın sığınma evine yerleştirildi.

Güneş Yıldıztan bir süre kaldığı sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde konaklayan Güneş Yıldıztan daha sonra sırra kadem bastı.