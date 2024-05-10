7 yıl önce ortadan kaybolan kadının infaz edildiği ortaya çıktı: Polis cansız bedenini arıyor
Kocaeli’de 2017 yılından bu yana haber alınamayan 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının infaz kararının aile meclisinde alındığı belirlendi. Yıldıztan’ın eşi, eşinin kardeşleri ve amca oğulları tarafından ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edildi. Polis genç kadının cesedine ise henüz ulaşamadı.
Kocaeli’de 2017 yıldan beri haber alınamayan kadının, aile meclisinde alınan kararla öldürüldüğü ortaya çıktı.