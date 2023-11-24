81 ilden gelen öğretmenler Ata’nın huzurunda | Bakan Tekin: Hedefe azim ve kararlılıkla ilerlemekteyiz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, “Cumhuriyet'imizin 100. yılını idrak ettiğimiz ve Türkiye Yüzyılı idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte, bizlere verdiğiniz ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma’ hedefine azim ve kararlılıkla ilerlemekteyiz.” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.