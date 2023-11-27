Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı)

Abdest, belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek şeklinde tanımlanabilir. Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” buyrulur. Peki, abdest nasıl alınır?

Diyanet'e göre madde madde abdest alınışı şu şekilde;