Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı)

Abdestin nasıl alınacağı, ilk defa namaz kılacak olan birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İslam dinine mensup kişiler, her 5 vakit namaz öncesinde abdest almak zorundadır. Daha önce hiç abdest almamış ve namaza başlayacak olan kişiler için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından abdest alınışı adım adım anlatılıyor. Peki, abdest nasıl alınır? İşte madde madde kadın-erkek namaz abdesti alınışı.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 1

Abdest, belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek şeklinde tanımlanabilir. Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” buyrulur. Peki, abdest nasıl alınır?

Diyanet'e göre madde madde abdest alınışı şu şekilde;

TÜRKİYE HABERLERİ

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 2

1- NİYET EDİP ELLERİ YIKAMAK

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

Daha sonra eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 3

2- AĞZA SU ALMAK

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 4

3- BURNA SU VERMEK

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 5

4- YÜZÜ YIKAMAK

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 6

5- SAĞ KOLU YIKAMAK

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 7

6- SOL KOLU YIKAMAK

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 8

7- BAŞI MESHETMEK

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 9

8- KULAKLARI MESHETMEK

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 10

9- BOYNU MESHETMEK

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 11

10- SAĞ AYAĞI YIKAMAK

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı) - 12

11- SOL AYAĞI YIKAMAK

Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

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