Abdest nasıl alınır? (Diyanet'e göre kadın-erkek namaz abdesti alınışı)
Abdestin nasıl alınacağı, ilk defa namaz kılacak olan birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İslam dinine mensup kişiler, her 5 vakit namaz öncesinde abdest almak zorundadır. Daha önce hiç abdest almamış ve namaza başlayacak olan kişiler için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından abdest alınışı adım adım anlatılıyor. Peki, abdest nasıl alınır? İşte madde madde kadın-erkek namaz abdesti alınışı.
Abdest, belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek şeklinde tanımlanabilir. Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” buyrulur. Peki, abdest nasıl alınır?
Diyanet'e göre madde madde abdest alınışı şu şekilde;