Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı

Nişanlısından geriye kalan yüzüğü boynunda taşıyan Elif Aydın da karara tepki gösterdi.

Aydın şunları söyledi:

“Olay anında orada değildim ama onlarla gidecektim. O gün biz zaten Anıl ile beraberdik. Dediği gibi düğünüme iki ay vardı. Nikah tarihi almak için beraberdik o gün, nikah tarihi almaya gittik. Acının ne olduğunu daha anlayamadan benim perşembe günü karşıma avukat çıkıp dedi ki, ‘Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.’ Şu kadarcık bir dosya getirdiler elime, dedim ki, 'Bu mu bunun karşılığı'. Anlatmadığımız duyguların vicdan azabını çekip, bir köşede oturup saatlerce duruyoruz. İnsanlar bizi toplamaya çalışıyor. En azından ilk duruşmaya kadar, o dört duvarın içinde kalsın. Vicdanıyla baş başa kalsın.”