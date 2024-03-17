Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı
Eyüpsultan’daki orman yolunda yaşanan kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan T.C’nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de benzer bir kazaya kurban gitti. Anıl Aci, geçen pazartesi günü Silivri’de emniyet şeridinde bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aci’nin ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü Sait İ., kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürdü, adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. 2 ay sonra düğün yapmayı planlayan 26 yaşındaki Anıl Aci'nin ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki orman yolunda yaşanan kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Silivri’de benzer bir kazada yaşamını yitirdi.
ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler”