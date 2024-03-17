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Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı

Eyüpsultan’daki orman yolunda yaşanan kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan T.C’nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de benzer bir kazaya kurban gitti. Anıl Aci, geçen pazartesi günü Silivri’de emniyet şeridinde bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aci’nin ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü Sait İ., kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürdü, adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. 2 ay sonra düğün yapmayı planlayan 26 yaşındaki Anıl Aci'nin ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi.

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı - 1

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki orman yolunda yaşanan kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Silivri’de benzer bir kazada yaşamını yitirdi.

ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler”

TÜRKİYE HABERLERİ

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı - 2

Kaza, 11 Mart günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci’nin bulunduğu otomobil Ankara yönünde ilerlerken arızalandı.
Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı - 3

Emniyet şeridinde duran baba Aci ile oğlu Anıl Aci araçtan indi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ’nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından Anil Aci’ye çarptı.
Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı - 4

Kamyon, 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı - 5

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Aci’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı - 6

“RÜZGAR SAVURDU” SAVUNMASI

Sait İ. ifadesinde, aracını rüzgarın savurduğunu savundu.

“Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım.” diyen Sait İ., “Orada birisine çarptığını aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı.” şeklinde konuştu.

Sürücü Sait İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı - 7

“ONUNKİ YURT DIŞINA KAÇTI, BİZİMKİSİ ERTESİ GÜN SERBEST BIRAKILDI”

Aci ailesi, adli kontrol kararına tepki gösterdi. Kazanın Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzeri olduğunu söyleyen baba Soner Aci, “Nasıl emniyet şeridinde onları gelip ezip geçtiyse, kaza aynı fakat yerler ayrı, bizi de emniyet şeridinde geldi ezip geçti.” ifadelerini kullandı.

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı - 8

Baba Aci şunları söyledi:

“Kaza anını şöyle hatırlıyorum. Bir toz duman içinde kaldım önüme baktığım zaman, kamyonun hızla gittiğini gördüm. Ben o arada olayın tam farkında değildim, bağırdım 'kamyonu yakalayın' dedim. Kamyon 500 metre sonra durdu. Zaten arkamı döndüğümde olanlar olmuştu. Arızaya bakacaktık, basit bir şeyse kendi çabamızla yapmaya çalışacaktık fakat durmamızla, kaputu açtık ve arkasından bu olay yaşandı. Arabayı ben kullanıyordum. Kaza hemen hemen birebir aynı, emniyet şeridinde. Onunki yurt dışına kaçtı, bizimkisi de bir gece gözaltında kaldı ertesi gün serbest bırakıldı. Adaletli bir şekilde tecelli etmesini istiyorum.”
Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Kamyon şoförü rüzgarı suçladı, serbest bırakıldı - 9

Nişanlısından geriye kalan yüzüğü boynunda taşıyan Elif Aydın da karara tepki gösterdi.

Aydın şunları söyledi:

“Olay anında orada değildim ama onlarla gidecektim. O gün biz zaten Anıl ile beraberdik. Dediği gibi düğünüme iki ay vardı. Nikah tarihi almak için beraberdik o gün, nikah tarihi almaya gittik. Acının ne olduğunu daha anlayamadan benim perşembe günü karşıma avukat çıkıp dedi ki, ‘Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.’ Şu kadarcık bir dosya getirdiler elime, dedim ki, 'Bu mu bunun karşılığı'. Anlatmadığımız duyguların vicdan azabını çekip, bir köşede oturup saatlerce duruyoruz. İnsanlar bizi toplamaya çalışıyor. En azından ilk duruşmaya kadar, o dört duvarın içinde kalsın. Vicdanıyla baş başa kalsın.”
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