Aci ailesinin acı kaderi: Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada öldü
Eyüpsultan’daki orman yolunda yaşanan kazanın ardından annesiyle ABD’ye kaçan T.C’nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitti. Anıl Aci, Silivri’de arızalanan otomobilini emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Türkiye’nin konuştuğu kazada, annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan T.C’nin ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci, Silivri’de benzer bir kazada yaşamını yitirdi.