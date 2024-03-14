Aci ailesinin acı kaderi: Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada öldü

Türkiye’nin konuştuğu kazada, annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan T.C’nin ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci, Silivri’de benzer bir kazada yaşamını yitirdi.

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi