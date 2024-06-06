Adana yanıyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Adana’da sıcak hava etkili oluyor. Sıcaktan bunalanlar ağaç gölgesinde serinlemeye çalışırken, kentteki termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Adana yanıyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi - 1

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Çukurova’da görülen sıcak hava, etkisini sürdürüyor.

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Adana yanıyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi - 2

Kent merkezinde termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar, parklardaki ağaçların gölgesine geçti.

Adana yanıyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi - 3

Parka gelen çocuklar ise sıcağın etkisinden kurtulmak için süs havuzlarına girip serinledi.

Adana yanıyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi - 4

Bazı kişiler, gölgelik alanlarda oturup dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da parktaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.

Adana yanıyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi - 5

Arkadaşlarıyla Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’na gelen Derin Su Köroğlu, sıcağın bünyesinde şok etkisi yaptığını belirterek, “Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır. Yolda yürürken 2 dakikada adeta suyum çıktı. Evden çıkmamak lazım ama işte çıkmak zorunda kalıyoruz. İlerleyen günlerde başka bir kente gitmeyi düşünüyorum. Kalanlara da tavsiyem evde klimalı odadan çıkmamaları.” dedi.

Parktaki çeşmede başını yıkayan Seyfettin Aygan ise “Banyodan çıkıyoruz, anında terliyoruz ama Adanalı olarak alıştık. 50'yi geçse yine gitmem. Gerçek Adanalı burayı bırakamaz.” diye konuştu.
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