Adana yanıyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Arkadaşlarıyla Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’na gelen Derin Su Köroğlu, sıcağın bünyesinde şok etkisi yaptığını belirterek, “Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır. Yolda yürürken 2 dakikada adeta suyum çıktı. Evden çıkmamak lazım ama işte çıkmak zorunda kalıyoruz. İlerleyen günlerde başka bir kente gitmeyi düşünüyorum. Kalanlara da tavsiyem evde klimalı odadan çıkmamaları.” dedi.

Parktaki çeşmede başını yıkayan Seyfettin Aygan ise “Banyodan çıkıyoruz, anında terliyoruz ama Adanalı olarak alıştık. 50'yi geçse yine gitmem. Gerçek Adanalı burayı bırakamaz.” diye konuştu.