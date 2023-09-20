Adana’da haraç cinayeti | Para vermeyi reddedince öldürüldü
Adana’da cep telefonu satan esnafın, haraç vermediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıktığı olayda, elinde av tüfeğiyle esnafın peşinden koşan bir kişinin, iş yerine ateş açtığı görüldü. Cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Adana’da cep telefonu satan Suriye uyruklu Ahmed Madarati isimli esnafın, haraç vermediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi.