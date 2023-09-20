Adana’da haraç cinayeti | Para vermeyi reddedince öldürüldü

Adana’da cep telefonu satan esnafın, haraç vermediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıktığı olayda, elinde av tüfeğiyle esnafın peşinden koşan bir kişinin, iş yerine ateş açtığı görüldü. Cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Adana’da haraç cinayeti | Para vermeyi reddedince öldürüldü - 1

Adana’da cep telefonu satan Suriye uyruklu Ahmed Madarati isimli esnafın, haraç vermediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’da haraç cinayeti | Para vermeyi reddedince öldürüldü - 2

Olay, 18 Eylül günü 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi.

Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati’nin iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi.
Adana’da haraç cinayeti | Para vermeyi reddedince öldürüldü - 3

Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi.

Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi.
Adana’da haraç cinayeti | Para vermeyi reddedince öldürüldü - 4

Şüphelinin, Madarati’ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı. Madarati ara sokağa kaçtı.

Şüpheli, takip ettiği Madarati’yi sokak ortasında vurup, kaçtı.
Adana’da haraç cinayeti | Para vermeyi reddedince öldürüldü - 5

Hastaneye kaldırılan Madarati, yaşamını yitirdi.

Adana’da haraç cinayeti | Para vermeyi reddedince öldürüldü - 6

Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine av tüfeğiyle geldiği ve Madarati’nin kaçtığı anlar yer aldı.

Şüphelinin önce Madarati’nin peşinden koştuğu ve cinayetin ardından geri dönüp iş yerine 2 el ateş ettiği anlar da kayda yansıdı.
Adana’da haraç cinayeti | Para vermeyi reddedince öldürüldü - 7

Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için  çalışmalarını sürdürüyor.

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