Adana’da havalimanının yanı çöplüğe döndü

MAHALLELİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Mahalleli ise yetkililerden çözüm bekliyor.

Bölge sakinlerinden Mehmet Dişkıran, “Buradan geçerken kokudan çok rahatsız oluyoruz. Bu çöpler daha önce kenardaydı ama şu an yola kadar gelmiş.” derken, Reşat Doğan ise, “Biz bu olaydan bıktık usandık, yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bu molozlar nedeniyle kaza oluyor ve ateş yakıldığı zaman dumanlar mahalleyi kirletiyor.” ifadelerini kullandı.