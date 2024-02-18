Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı

"20 KEDİ BİR GECEDE KAYBOLDU"

Uğurlu, sokakta yaşayan iki köpeğin de zehirlendiğini kaydederken şöyle devam etti:

"Belediyelerle ortaklaşa yaptığımız köpek kulübelerimize zarar verildi. Site içlerindeki mama kapları sürekli atılıyor ve buna devam ediliyor. Site içinde beslenen, kısırlaştırılan, rehabilite edilen 20 kedi bir gecede kayboldu,meçhule atıldı. Yetkililerle konuşuldu, kameralardan bakıldı; ama hiçbir şey bulunamadı. Ayrıca besleme yapan insanlar olarak tehditkar davranışlar görüyoruz. Bütün sitelerde yaşanan bir durum ve çok yıldırıcı. Sitenin yan tarafına sığınmış köpekler var burada. Köpekler oraya sığınmasın diye özel mülkmüş gibi gösterip tel çitlerle çevirdiler. Araştırdık ve oranın kamu alanı olduğunu öğrendik. Köpekler yine oraya girmenin bir yolunu buluyorlar. Beslemeciler oraya giremediği için bu sefer mamaları çitin dışına koymak zorunda kalıyoruz. Bu da görüntü kirliliği ve şikayetlere neden oluyor."