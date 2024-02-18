Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı

İstanbul Maltepe'de iddiaya göre bir siteye giren kedi tekmelendi. Kaburgaları kırılan kediye hayvanseverler sahip çıkarak veterinere götürürken aynı sitede 20 kedinin de daha kaybolduğunu ileri sürdüler.

Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı - 1

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde iddiaya göre, siteye giren bir kedi tekmelendi.

Sitenin çıkışında kaburgaları kırılmış halde bulunan kedi, çevredeki hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

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Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı - 2

Yapılan ameliyat sonrası bir dernek kedinin bakımını üstlendi. Aynı sitede, 20 kedinin kaybolduğu hayvanseverler tarafından sosyal medya üzerinden duyurularak kayıp kediler için destek istendi.

Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı - 3

Mahallede kedi ve köpekleri besleyen Filiz Avşar Uğurlu ve Fersun Işıtman, sitede yaşanan olaylar dışında çevrede de hayvanların yemek kaplarına zarar verildiğini belirtti. Uğurlu ve Işıtman, hayvanların yaşam hakları konusunda insanları bilinçli davranmaya davet etti.

Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı - 4

"VETERİNERİMİZ 'KEDİ TEKMELENMİŞ' DEDİ"

Sitede yaşanan olayı anlatan Uğurlu, "Habere konu olan kedi olayı yaşadığımız son olay. Kamera görüntülerine bakıldığında kedinin blok içine gayet sağlıklı bir biçimde girdiği, birkaç saat sonra ise veterinerlik halde çıktığı görünüyor. Tahminimiz şu yönde, komşularla olan görüşmelerde. Kedinin blok içine girdii için, içeride darbedildiği, bir bağırış çağırış olduğu ve insanların dışarı çıkmasıyla birlikte kişinin kaçtığı yönünde bilgimiz var." dedi.

Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı - 5

Ondan sonra kedinin veterinere gittiğini ve bir derneğin himayesi altına alındığını ifade eden Uğurlu, "Tedavi sırasında da buradaki komşular bize ihbarda bulundular, biz konuya bu şekilde vakıf olduk. Şu anda kedinin durumu iyiye gidiyor ama bir omurga kırığıyla yaşamak zorunda, hiçbir zaman sokağa dönemeyecek durumda. Biz önce köpke saldırısı olabilir mi diye düşündük; bunu bir insana yormak istemedik. Onun öyle olmadığını kamera görüntüleri destekledi. İçeride bir köpek saldırısına uğramış olma ihtimali yok. Veterinerimiz de muayenesinde 'Kedi tekmelenmiş' dedi. Blok içerisine kedi girmesin diye kedilerin tekmelendiğine şahit oluyoruz. Mama kaplarının atıldığına şahit oluyoruz. Kapalı otoparklara kediler alışmasın, arabaların üstünde uyumasınlar diye, kediler kaçsın diye otoparkların naftalinlendiğini görüyoruz. İnsanların sürekli site yönetimine kedileri şikayet ettiğine şahit oluyoruz." şeklinde konuştu.

Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı - 6

"20 KEDİ BİR GECEDE KAYBOLDU"

Uğurlu, sokakta yaşayan iki köpeğin de zehirlendiğini kaydederken şöyle devam etti:

"Belediyelerle ortaklaşa yaptığımız köpek kulübelerimize zarar verildi. Site içlerindeki mama kapları sürekli atılıyor ve buna devam ediliyor. Site içinde beslenen, kısırlaştırılan, rehabilite edilen 20 kedi bir gecede kayboldu,meçhule atıldı. Yetkililerle konuşuldu, kameralardan bakıldı; ama hiçbir şey bulunamadı. Ayrıca besleme yapan insanlar olarak tehditkar davranışlar görüyoruz. Bütün sitelerde yaşanan bir durum ve çok yıldırıcı. Sitenin yan tarafına sığınmış köpekler var burada. Köpekler oraya sığınmasın diye özel mülkmüş gibi gösterip tel çitlerle çevirdiler. Araştırdık ve oranın kamu alanı olduğunu öğrendik. Köpekler yine oraya girmenin bir yolunu buluyorlar. Beslemeciler oraya giremediği için bu sefer mamaları çitin dışına koymak zorunda kalıyoruz. Bu da görüntü kirliliği ve şikayetlere neden oluyor."

Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı - 7
Adres bu sefer Maltepe: Kedinin kaburgaları kırıldı - 8
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