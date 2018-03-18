Afrin havadan böyle görüntülendi
Anadolu Ajansı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirdiği Afrin ilçe merkezi havadan görüntülendi.
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1Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Afrin ilçe merkezi havadan görüntülendi.
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2Saat 08.30 sularında ele geçirilen Afrin ilçe merkezinin ardından, bölgede teröristlerin işgalindeki son belde merkezi olan Mabetli de kurtarıldı.
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3Mabetli beldesinin kuzeyi, Cinderes beldesinin batısı ve Şeyh Hadid beldesinin doğusundaki bazı köylere yönelik operasyonların hız kazanması bekleniyor.
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4Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.
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