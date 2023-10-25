Ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kaybolan kuzenler bulundu

“PEŞİMİZİ BIRAKIN” MESAJI ATTI

Ailelerinin ulaşmaya çalıştığı kızlardan Selin Yezdanur, annesi Rukiye Çolak’a Whatsapp’tan, “Bizi arayıp durmayın şehir dışındayız. Çoktan yeni evimiz, yeni düzenimiz, birikmiş miktarda paramız ve yeni işimiz de var. Bu saatten sonra ne sen anne olmaya çalış bana ne de Fatih baba olmaya çalışsın. Nazlı’ya da böyle bize bağırıp, çağırıp küfür edip polise haber vermenize hiç gerek yok. Daha önce de bıraktığınız gibi bırakın. Zaten bulamazsınız da bulsanız da hiçbir şey yapamazsınız. Sizi şikayet ederiz. Bir anne, babanın çocuğa bakamaması kaç yıl hapis cezasından başlıyor bak bakalım. Yerinde olsam ihbarımı geri çekerdim. Yine de sen bilirsin. Kendini iyi bir anne gibi sanma, polis de 3-5 gün bizi arar sonra da aramaz. Arayıp arayıp durun, boş kervan yürütürsünüz.” ifadelerinin yer aldığı mesajı attı.