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Ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kaybolan kuzenler bulundu

Adana’da yaşayan 16 ve 17 yaşındaki kuzenler, ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kayboldu. Ailelerinin “dönün” çağrısı yaptığı kuzenler, bugün kentteki bir parkta bulundu. İki kız, ailelerine teslim edildi.

Ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kaybolan kuzenler bulundu - 1

Adana’da yaşayan iki kuzen, evden kaçıp kayıplara karıştı.

Açık lisede okuyup bir firmada çalışan 17 yaşındaki Nazmiye Çolak, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki evinden gece saatlerinde çıkıp gitti.

Aynı evin alt katında oturan ve yine açık lisede okuyup bir kebapçıda çalışan 16 yaşındaki kuzeni Selin Yezdanur Sezik de Pazar günü sabah saatlerinde “İşe gidiyorum” diyerek evden çıktı.

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Ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kaybolan kuzenler bulundu - 2

“PEŞİMİZİ BIRAKIN” MESAJI ATTI

Ailelerinin ulaşmaya çalıştığı kızlardan Selin Yezdanur, annesi Rukiye Çolak’a Whatsapp’tan, “Bizi arayıp durmayın şehir dışındayız. Çoktan yeni evimiz, yeni düzenimiz, birikmiş miktarda paramız ve yeni işimiz de var. Bu saatten sonra ne sen anne olmaya çalış bana ne de Fatih baba olmaya çalışsın. Nazlı’ya da böyle bize bağırıp, çağırıp küfür edip polise haber vermenize hiç gerek yok. Daha önce de bıraktığınız gibi bırakın. Zaten bulamazsınız da bulsanız da hiçbir şey yapamazsınız. Sizi şikayet ederiz. Bir anne, babanın çocuğa bakamaması kaç yıl hapis cezasından başlıyor bak bakalım. Yerinde olsam ihbarımı geri çekerdim. Yine de sen bilirsin. Kendini iyi bir anne gibi sanma, polis de 3-5 gün bizi arar sonra da aramaz. Arayıp arayıp durun, boş kervan yürütürsünüz.” ifadelerinin yer aldığı mesajı attı.

Ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kaybolan kuzenler bulundu - 3

SON MESAJDAN SONRA TELEFONU KAPATTILAR

Ailesinin ulaşmaya çalıştığı Nazmiye Çolak ise halası Rukiye Çolak’a, “Rukiye, ben Selin ile birlikte şehir dışına çıktım. Borç aldık, kendimiz biriktirdik. Hepiniz yüzünden artık psikolojimiz bozuldu. Kendimize ev tuttuk, iş buldum. Artık kendi ayaklarımızın üstünde duracağız. Lütfen artık daha fazla bize bulaşıp psikolojimizi bozmayın. Biz kötü yola falan düşmüyoruz, hayatımızı düzene sokacağız.” mesajını attı.

Ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kaybolan kuzenler bulundu - 4

Polis ekipleri ve ailelerinin her yerde aradığı kızların, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’ndeki bir parkta yürürken bulundukları açıklandı.

Ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kaybolan kuzenler bulundu - 5

Nazmiye Çolak'ın annesine teslim edildiği, Selin Yezdanur Sezik'in de babasına teslim edildiği öğrenildi. Aile, kızlarına kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

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