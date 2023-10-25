Ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kaybolan kuzenler bulundu
Adana’da yaşayan 16 ve 17 yaşındaki kuzenler, ailelerine WhatsApp’tan mesaj atıp ortadan kayboldu. Ailelerinin “dönün” çağrısı yaptığı kuzenler, bugün kentteki bir parkta bulundu. İki kız, ailelerine teslim edildi.
Adana’da yaşayan iki kuzen, evden kaçıp kayıplara karıştı.
Açık lisede okuyup bir firmada çalışan 17 yaşındaki Nazmiye Çolak, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki evinden gece saatlerinde çıkıp gitti.Aynı evin alt katında oturan ve yine açık lisede okuyup bir kebapçıda çalışan 16 yaşındaki kuzeni Selin Yezdanur Sezik de Pazar günü sabah saatlerinde “İşe gidiyorum” diyerek evden çıktı.